الأحد 28 مايو 2023
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ملفات وحوارات

فاتورة الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية بالأسواق، أدوية الأطفال الأبرز، المكملات الغذائية بالقائمة، والدولار السبب الخفي وراء تحريك الأسعار

زيادات في سعر الأدوية
زيادات في سعر الأدوية

شهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية الأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

 

أسعار الأدوية

وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.

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وارتفع سعر دواء كونتافيفر ان 200مجم إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها ويستخدم الدواء خافضا للحرارة ومسكنا للألم ومضادا للالتهابات ومضادا لالتهابات الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية، كما ارتفع سعر دواء زيثروكان 500 جم كبسول من 32.5 جنيه إلى 40.5 جنيه، ويستخدم دواء زيثروكان 500 مضاد حيوي فعال في علاج مختلف أنواع العدوى الناتجة عن البكتيريا.


 فيتامين سي

وسجلت أسعار الأدوية زيادة جديدة حيث ارتفع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول"  من 16 جنيهًا إلى 22.5 جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة ومد الجسم بفيتامين سي.
 ويشهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار الأدوية، حيث ارتفعت أسعار عدد من مستحضرات  قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف.

جاءت الزيادة في الأسعار كالتالي:
١- systane original من 145 جنيهًا إلى 255 جنيهًا. 
2- systane altra من 185إلى 290 جنيهًا. 

زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما  أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan  كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

وكانت بعض أنواع المضادات الحيوية شهدت ارتفاعا في أسعارها بسوق الدواء المصري.

أسعار المضادات الحيوية

وفي رصد  لعدد من تلك الأصناف بحسب  أصحاب الصيدليات، تضمنت أهم الأصناف التي شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية:

١- أوجمنتين ١جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.

٢- كلافيموكس ١جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.

٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.

٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.

٥- ميجاموكس ٦٢٥ أقراص بسعر ٧٥  جنيهًا.

 

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

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