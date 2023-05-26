الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

الأطباء تكشف سبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمرة الثانية

عدم حضور الاطباء
عدم حضور الاطباء في الجمعية العمومية، فيتو

كشف  الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء عن أسباب عدم حضور الاطباء في الجمعية العمومية اليوم وعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية.

نقابة الأطباء 

وقال امين نقابة الأطباء إن السبب الرئيسي وجود حالة من الإحباط العام بين جموع الاطباء، وعدم ثقتهم بأن القضايا التي يجري مناقشتها  واتخاذ قرارات بشأنها سوف يتم تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية.

 

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية يؤجل مناقشة الميزانية للعام القادم، على أن يتخذ المجلس ما يلزم من قرارات، في الموضوعات النقابية.

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وكان من المقرر أن يشمل جدول أعمال الجمعية العمومي مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.

وكان مجلس النقابة دعا جموع الأطباء للحضور، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "26 مايو " بدار الحكمة. 
١- قانون المسئولية الطبية وتأخر صدوره.
٢- الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

جدير بالذكر أن اليوم الجمعة الانعقاد الثاني للجمعية والذي كان مقررًا لها الجمعة 12 مايو ولكن لم يكتمل النصاب المطلوب للجمعية (ألف طبيب ) وأعلن أمين عام الأطباء د. محمد فريد حمدي  تأجيل انعقاد الجمعية إلى 26 مايو بسبب عدم اكتمال النصاب.

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الجمعية العمومية العادية الدكتور محمد فريد المحاسبة الضريبية النفايات الطبية الخطرة امين عام نقابة الاطباء نقابة الأطباء

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