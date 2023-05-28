ضمن حياة كريمة، الكشف على 1122 مريضا في قافلة صحية بقرية العثمانية بالمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج القافلة الطبية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين في قرية العثمانية بمركز المحلة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

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وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1122 مريضا في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان، كما تم إجراء 134 تحليل دم، 115 تحليل طفيليات و32 أشعة إلى جانب تحويل 11 حالة لمستشفى المحلة العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين، كما تم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 342 مواطنا.

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم من قرية كتامة، انطلاق فاعليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز بسيون.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لخدمة أهالي قرى المرحلة الثانية، إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مراكز بسيون، المحلة، كفر الزيات وقطور والتي ستشملهم المرحلة الثانية.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من الفاعليات نفذتها مديريات التربية والتعليم، الصحة، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة واللواء عادل برغش رئيس مركو ومدينة بسيون.

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وتفقد محافظ الغربية في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين القافلة الطبية والتي نظمتها جامعة طنطا لتقدم خدماتها الطبية في تخصصات (الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية)، إلى جانب الصيدلية والتي تقدم العلاج بالمجان، حيث أشاد المحافظ بالإقبال الكثيف من المواطنين، كما شهد قافلة تنظيم الأسرة والتي نظمتها مديرية الصحة إلى جانب فعاليات المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض.

وفي سياق متصل نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عددا من حملات طرق الأبواب داخل القرية للتوعية بمخاطر التدخين وآليات العلاج لحالات الإدمان من خلال الخط الساخن، كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة وبرنامج مشروعك ورشة للتدريب على إعادة تدوير باستخدام فن الديكوباج.

وأشاد المحافظ بالإقبال الكثيف على القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بجوار الوحدة المحلية، لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى جانب الفحص التناسلي بالسونار، فضلا عن جلسات التوعية وترقيم وتسجيل الحيوانات، موجهًا بتوزيع الإرشادات اللازمة لتوعية المزارعين والفلاحين.

وقدمت مديرية التربية والتعليم عددا من الأنشطة والفعاليات داخل مدرسة كتامة الثانوية المشتركة والتي شهدت تنفيذ قافلة تعليمية للثانوية العامة شارك فيها أكتر من ٢٠٠ طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية، كما قام المحافظ وطلاب المدرسة بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، حيث وجه المحافظ حديثة للطلاب بضرورة الحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها من أجل الحفاظ على البيئة.

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرضا للأسر المنتجة للمشاريع الصغيرة، يشمل منتجات متنوعة من المنسوجات، الصناعات الخشبية والفخارية، منظفات،عسل نحل ومعروضات متنوعة من السجاد اليدوي وغيرها من الأدوات المنزلية، كما نفذت المديرية ندوة عن الصحة الإنجابية بعنوان "خليكي واعية' إلى جانب توزيع مساعدات مالية وغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرية.

وتابع رحمي الفعاليات بتفقد الأنشطة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة في مركز شباب كتامة، حيث شهد العرض الكشفي ومباراة تنس الطاولة، إلى جانب تدريب برنامج مشواري وندوة عن كيفية تكوين وتنمية فكرة مشروع ناجح.

واختتم المحافظ الفاعليات بتفقد عدد من الأنشطة في إحدى دور رياض الأطفال شملت ندوة توعوية نظمتها وحدة حماية الطفل بعنوان ابني ابنك صح حاضرت فيها الدكتورة راندا الديب الأستاذ بكلية التربية، إلى جانب ندوة ونشاط مع الأطفال وأولياء الأمور عن التربية الإيجابية، كما تم توقيع الكشف بالمجان على الأطفال ضمن قافلة سلامة قلبك والتي نظمتها جمعية قلوب أصحاء للكشف المبكر عن أمراض القلب والروماتيزم.



وخلال الجولة التقى الدكتور طارق رحمي عددا من المواطنين واستمع الى طلباتهم موجها وكلاء الوزارة الحاضرين ورئيس المدينة بحلها على الفور.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ فاعليات ممثلة الأسبوعين الماضيين في قريتي الهياتم والدلجمون بمركزي المحلة وكفر الزيات ومستمرة في تنفيذها في باقي قرى المرحلة الثانية بمراكز كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور.