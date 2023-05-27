الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

موقف إنساني لعميد تجارة طنطا مع باحثة ماجستير أثناء الامتحان

عميد تجارة طنطا
عميد تجارة طنطا يحمل طفل باحثة ماجستير 

مأساة حقيقية تواجهها المرأة الحاضنة سواء أكانت فى مرحلة استكمال تعليمها أو خلال عملها لما تقابله من مشاكل عديدة، إذا قامت باصطحاب طفلها أو طفلتها إلى  العمل لا سيما أن كثيرا من السيدات يواجهن صعوبة فى إلحاق أطفالهن بدور الحضانة خلال الأعوام الأولى من أعمارهم.

غيوم ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة في الغربية (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بزفتى في الغربية

كثيرا ما يتم تداول قصص من هذا القبيل على مواقع التواصل الاجتماعى ما بين سيدة تعرضت لسوء معاملة من مديرها أو زملائها، بسبب اصطحابها لطفلها خلال ساعات العمل. وقد يتعدى الأمر لتوقيع جزاءات عليهن كما سمعنا من قبل عن وقائع طرد الأساتذة داخل الحرم الجامعى للطالبات بسبب ضجيج أطفالهن خلال المحاضرات والامتحانات.

-إعلانات-

وخلال الساعات السابقة تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة تعكس الجانب الإنسانى فى هذه القضية، والتى كان بطلها الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة بجامعة طنطا عندما وجد إحدى طالباته في الماجستير اصطحبت طفلتها معها خلال الامتحان فى وضع حائر، بسبب بكاء طفلتها المستمر فقام بحملها عنها واستكمل مروره علي الامتحان.

وفى تصريحات خاصة لـ "فيتو" أكد الدكتور هاني الشامي أن ما فعله لا يتعدى كونه موقفا إنسانيا معتبرًا أن أى شخص آخر كان سيقدم على هذا الموقف إذا حدثت نفس الواقعة.

وأضاف قائلًا: أنا بصراحة شايف إنى معملتش حاجة كبيرة، ده كان موقف إنسانى لا أكثر وأى حد مكانى كان هيعمل كده وزيادة، أنا شايف إن الموضوع ليه جانب إنسانى فى المقام الأول فثقافة المجتمع المصرى إن البنت ممكن تتجوز وتكمل الماجستير والدكتوراه فلما جابت بيبى زادت الضغوط عليها فمجرد إنها رغم ضغوطها أصرت على حضور الامتحان علشان مستقبلها فده شىء يجب علينا كأعضاء هيئة تدريس تقدير الموقف ومساعدتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية اخبار الغربية طنطا

مواد متعلقة

غيوم ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة في الغربية (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بزفتى في الغربية

ممر شرفي لأستاذ الصحافة بـ نوعية طنطا، والعشرى باكيًا: سعادتى لا توصف (فيديو)

بعد إحالة المتهم للمفتي، شقيق عروس طنطا باكيًا: شاهدتها كتلة دم (فيديو)

الأكثر قراءة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

أسعار الذهب اليوم، 25 جنيها تراجعا في سعر الجرام الواحد بختام التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

المزيد
الجريدة الرسمية