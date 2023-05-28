اليوم ذكرى رحيل أسطى الدراما العربية أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة ..كاتب استطاع رصد تغيرات المجتمع المصري وتحولاته بامتياز، محللا الأسباب والنتائج للظروف التي تعيشها البلاد حاليا، إنه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ولقب بفيلسوف الدراما، وعمدة الدراما، ومحفوظ الدراما العربية ، الكاتب الملحمى، اسطى الدراما، ورائد مسلسلات الأجزاء، الذي فارق الحياة في مثل هذا اليوم 28 مايو عام 2010.

ولد أسامة أنور عكاشة في طنطا عام 1941، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس كفر الشيخ؛ حيث كان يعمل والده تاجرا، توفيت والدته وهو لم يجاوز السادسة، وكان لذلك الحرمان أكبر الأثر في شخصيته من خلال الحب الذي جسده في كل أعماله كأنه يعوض عما حرم منه في طفولته “أنا قلبي زي الموبايل، والحب هو بطارية الشحن، بدونها يتوقف عن العمل، فأنا لا أستطيع الحياة دون حب، فهو شعور يعني لي البقاء”.

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دراسته النفسية ساعدته أدبيا

التحق بقسم الدراسات الاجتماعية والنفسية بجامعة عين شمس التي تخرج منها عام 1962، وهذا ما ساعده على توظيف تخصصه في فهم الظواهر الاجتماعية وعلاقة الفرد بمجتمعه، والغوص في أعماق النفس البشرية وصراعاتها الداخلية، وخلال هذه الفترة بدأت إرهاصات محاولاته الأولى في مجال التأليف.

عمل بعد تخرجه من الجامعة في عدد من مؤسسات وزارة التربية والتعليم ورعاية الأحداث حيث عمل مدرسا بالتربية والتعليم عام 1963، قبل أن يصبح عضوا فنيا بديوان محافظة كفر الشيخ، وعمل إخصائيا اجتماعيا بجامعة الأزهر في الفترة من (1966- 1982 ) قبل أن يتقدم باستقالته في نهاية السبعينيات من العمل الحكومي.

أول أعماله خارج الدنيا

تفرغ للكتابة فقدم العشرات من الأعمال الأدبية وكان أولها مجموعة قصصية بعنوان " خارج الدنيا " تبعها مجموعة أحلام في برج بابل، مقاطع من أغنية قديمة، منخفض الهند الموسمي، وهج الصيف، سوناتا لتشرين، تحول بعد ذلك إلى الكتابة الدرامية على يد الكاتب سليمان فياض.

عشق الإسكندرية

بدأت علاقته بالتليفزيون مصادفة بعد أن اكتشف الكاتب سليمان فياض موهبته في الكتابة، عندما حصل الكاتب سليمان فياض على مجموعة قصصية له وأعد إحداها في شكل سهرة تليفزيونية، وسأله لماذا لا تكتب السيناريو مباشرة، وبعدها بعام اختار المخرج كرم النجار قصة أخرى من المجموعة بعنوان "الإنسان والحبل"، وقدمها في شكل سهرة تليفزيونية، بعدها بدأ في كتابة السيناريو لأول مرة.



كانت الإسكندرية هي وجهة دائمة لأسامة أنور عكاشة، كان يقضي كثيرا من فترات حياته هناك، يعشقها في الشتاء ويراها أجمل وأروع، ومن فرط هذا العشق كان يحاول إقناع أسرته أن ينتقلوا جميعًا معه إلى "ماريا" ليدركوا جمالها، كان في السنوات الأولى ينتقل بين أرجاء المدينة وفنادقها إما للكتابة أو لتحضير أعمال كـ"الراية البيضا"، لكن في السنوات الأخيرة أصبح لديه صومعته ومكتبه على البحر في سيدي بشر، قضى فيها سنواته الأخيرة حتى قبل وفاته بشهور، فمن هذه الصومعة خرجت أرابيسك وزيزينيا، ومعظم الأعمال التي أنتجها عكاشة في سنواته العشرة الأخيرة صدرت من أمام بحر سيدي بشر.

إن أسامة مؤمنا بالثورة متوقعا لها خائفا على هذا المولود وهذا ما اتضح في مسلسل "موجة حارة" والمأخوذ عن رواية "منخفض الهند الموسمي" والذي قدم تليفزيونيا على يد الكاتبة مريم ناعوم بعد 3 أعوام على رحيل عكاشة.

ركز أسامة أنور عكاشة على تقديم الأعمال الدرامية التليفزيونية والتي حقق فيها نجاحا كبيرا ورغم قلة عدد أفلامه السينمائية ومنها "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، دماء على الأسفلت" إلا أنها جميعا كانت تخدم أفكاره وتوجهاته، ففي فيلم كتيبة الإعدام يجتمع كل من عكاشة والمخرج العبقري عاطف الطيب في عمل وحيد ليحكوا قصصا عن الخيانة والانفتاح وإختراق المجتمع وغياب القانون أما فيلم الهجامة فيطرح رؤيته لفترة السبعينيات وانتفاضة الشعب المصري.



ظل عكاشة حاضرًا في السهرات التلفزيونية أيضًا؛ فقد كتب في هذا المجال قرابة خمسة عشر عملًا من أهمها: تذكرة داود، العين اللي صابت، الشرير، الكمبيوتر، البراءة، مشوار عيد، الملاحظة، الغائب، سكة رجوع، حب بلا ضفاف.

مبدع دراما الأجزاء

ولم تقتصر إبداعات عكاشة على التلفزيون فأعطى للمسرح والسينما أعمالًا مميزة، وإن لم يحقق فيها النجاح الذي حققه في الدراما؛ فكتب مسرحيات منها؛ "القانون وسيادته" لمسرح الفن، و"البحر بيضحك ليه" لفرقة الفنانين المتحدين، و"الناس اللي في التالت" للمسرح القومي، ومسرحية "ولاد اللذين" للقطاع الخاص، وكان أول من وضع قواعد دراما الأجزاء في"الشهد والدموع" و"ليالي الحلمية" وكان يرفض تأجيل أعماله مهما كان السبب.



خاض عكاشة عدة صراعات مع المرض، لا سيما الفشل الكلوي والسكر والقلب، وكان يخرج من أزماته الصحية بعمل جديد يسعد به الجمهور، حتى شهد العام 2010 رحيله إثر وعكته الصحية الأخيرة.. رغم ذلك بقي يعطي دون كلل، فظل منشغلًا بكتابة مسلسل جديد بعنوان "تنابلة السلطان"، ويعد للجزء الثالث من "المصراوية"، مخلصًا بذلك للعبارة التي طالما رددها "أتمنى أن أكتب حتى آخر لحظة في حياتي ولا أشعر في أي وقت بأني عاجز عن إمساك القلم.. فالكتابة بالنسبة إلي كالماء بالنسبة إلى السمك، أموت عندما ابتعد عنها.

الهجوم على عمرو بن العاص

لا يختلف أحد على أن الراحل أسامة أنور عكاشة هو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، لكنه عام 2009، جرت عليه جرأته وصراحته المشاكل بمقاله المنشور في جريدة الأهرام، بعنوان «أبناء الزنا كيف صاروا أمراءً للمسلمين»، ليضع نفسه في مواجهة خاسرة أمام الأزهر الشريف، الذي أعلن الحرب على الروائى الشهير، بعد أن نال من شرف أمهات الصحابة والتابعين، وكان أشهر من تناولهم هو عمرو بن العاص، فاتح مصر دون أصل أو دليل ملموس.

اتهامات بدون دليل

ولم يكن لديه أي أدلة كذلك في اتهاماته التي وزعها على أمراء المسلمين، مكتفيا بكتابة قبل كل أمير يتناول سيرته "روى" أو "يقال"، ولم يذكر طيلة المقال أي مصدر موثوق منه، مما جعل الأزهر يرفض المقال شكلًا وموضوعًا، ويهدد عكاشة إذا لم يعتذر

