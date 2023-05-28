كأس مصر، صراع حرس الحدود وغزل المحلة اليوم للتأهل لدور الـ16

يلتقي فريق حرس الحدود نظيره غزل المحلة، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كاس مصر.



ويامل فريق غزل المحلة تحقيق نتيجة إيجابية للتاهل لدور الـ١٦.



وفى المقابل، يأمل محمد مكي، المدير الفني للحرس، تصحيح مسار الفريق والبحث عن النتائج الجيدة من بوابة الكأس، بعدما اقترب هبوطه للقسم الثاني بالدوري، حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و17 هزيمة".



كأس مصر

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حقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

يلتقي فريق إنبي مع نظيره فيوتشر فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.



إنبي وفيوتشر

ويسعى فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم لتعويض هزيمته أمام الأهلى فى اللقاء الأخير بينهما في بطولة الدوري المصري.

ويسعي فيوتشر بقيادة على ماهر مواصلة صحوته حيث يحتل المركز الثالث بالدوري، ووصل لدور الـ16 بالكأس، وإلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لهذا الدور دور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.



وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.



والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".