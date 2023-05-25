كل ما تريد معرفته عن فيلم تاج قبل طرحه بالسينمات

تستعد السينما المصرية لاستقبال فيلم " تاج " الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وتخرجه سارة وفيق، وسط حالة من الانتظار، خاصة أن الفيلم يشهد التعاون الأول بين تامر حسني ودينا الشربيني، كما أن العمل السينمائي الأول من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين التي سوف يتم إنتاجها في مصر.

ويجسد تامر في الفيلم شخصيتين أخوين توأم أحدهما يملك قوة خارقة، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب “حسن” تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، وتجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختلفة خلال أحداث الفيلم.

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فيلم تاج لتامر حسني

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات.

وقد مر الفيلم بالعديد من الأزمات حيث عاني تامر حسني في كتابة وتحضير الفيلم بشكل كبير، خاصة أن العمل من تأليفه وإنتاجه وبطولته، وأصر تامر علي تجسيد أغلب مشاهد الفيلم بنفسه بالرغم من وجود بعض المشاهد الخطرة التي حذرته منها المخرج سارة وفيق، إلا انه رفض الاستعانة بدوبلير

أما الازمة الثانية التي تعرض لها الفيلم هو اتهام الفنان أحمد التهامي لتامر بسرقة قصة الفيلم من قصة كتبها من قبل وتصدر على مدار الأيام الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد هجومه على أسرة فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، واتهامه لها بسرقة فكرته، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة تطورات الأزمة.

إذ شن الفنان أحمد التهامي هجومًا على صناع فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني، وقال إن فكرة الفيلم ملك له ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري وتمت سرقتها.

أزمات فيلم تاج

وكتب التهامي في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: أنا سكت كتير عن حقي عشان ما أزعلش حد مني اتشلت من أدوار كتير وقلت مش مهم ولحد دلوقتِ مش واخد حقي الفني والأدبي والمادي اللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقلت كل شيء نصيب والحمد لله على حب الناس والدنيا مستورة والحمد لله.. إنما توصل إن مشروعي مشروع عمري اللي أنا تعبت فيه وفي كتابته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسه عندي يقين وإيمان بالله إن هيجي يوم وأعمله يتسرق مني ويعمله حد تاني بصرف النظر إن ده فيلمي ومشروعي وأنا أول واحد من ١٠ سنين فكرت في فكرة البطل الخارق وطول الفترة دي كان يتسرق أجزاء من الفيلم واقول عادي.. إنما (التوائم الخارق) دا بتاعي ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري".

وأضاف التهامي: تامر حسني صاحبي وأخويا، وأكيد ما يعرفش المعلومة دي أرجو الرسالة توصل له لأن أكيد في ناس كتير مؤذية وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاولت أوصل لـ تامر حسني وما عرفتش".

وتحدث بعدها أحمد التهامي من جديد عن تفاصيل أزمته مع صناع فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني.

وقال أحمد التهامي لفيتو:"أنا وتامر صحاب وعشرة عمر، وربما ليس لديه علم بما حدث من سرقة فكرتي، وكنت أريد عمل فيلم يتحدث عن فكرة التوأم، ولكني أصبحت خائفًا من تشابه الفكرتين.

ومن جانبه التزم الفنان تامر حسني الصمت حتى الآن ولم يعلق على أزمته مع أحمد التهامي بسبب فيلم تاج ولم يتواصل معه حسبما أكد “التهامي” في تصريحات لفيتو لتوضيح الأمور.

اعتذار أحمد التهامي لتامر حسني

واعتذر الفنان أحمد التهامي لـ تامر حسني بعد هجومه العنيف مؤخرًا على أسرة فيلمه الجديد “تاج” واتهامه لهما بسرقة فكرته، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال التهامي: "إن هناك سوء تفاهم بسبب منشوره الأخير عن “الفيلم” مؤكدًا أنه لا يقصد الإساءة لتامر حسني ولا أسرة فيلمه الجديد “تاج”.

وأضاف: "أنا كل ما بدر مني إني قُلت إن فكرتي ممكن تكون تداولت داخل الوسط الفني بدون معرفة أي طرف وتامر وصناع فيلمه الجديد لم يكن لديهم علم بفكرة مشروع فيلمه.

أما المشكلة التي تواجه الفيلم هي الازمة الشخصية التي تعرض لها تامر حسني خلال الفترة الحالية، والتي نشبت بسبب حضوره حفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر والمسئولة عن صفحات السوشيال ميديا له

وبدأت الأزمة عندما نشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ".

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ورجح البعض بأن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل جاء بسبب هالة عمر.

وقال كثيرون أن الأزمة الشخصية لتامر حسني سوف تؤثر سلبا علي الفيلم، سواء علي المستوي الفني أو مستوي الإيرادات، خاصة أن الفيلم لم يتم الإنتهاء من تصوير كل مشاهده، وأن أزمة تامر وبسمة بوسيل قد أثرت بشكل كبير علي حالته النفسية وجعلته اقل تركيزا مما كان عليه من قبل

آخرون أكدوا أن ازمة تامر حسني الشخصية ثم تؤثر بشكل إيجابي علي ايرادات الفيلم، فدائما يتعمد تامر إثارة الجدل حولة قبل طرح أي عمل سينمائي او موسيقي، حتي يضمن أن يصبح اسمه رائجا بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة

واستغل تامر حسني الجدل المثار حلوة حاليا وطرح البرومو التشويقي لفيلم تاج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويشارك عدد كبير في بطولة الفيلم من بينهم الفنان محمد لطفي، ودينا الشربيني وماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، ومجموعة اخرى من الفنانين.