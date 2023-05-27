الدوري السعودي، الاتفاق يتقدم على النصر بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول بين ناديي النصر السعودي والاتفاق بتأخر النصر العالمي بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول المباراة التي تقام في الجولة 29 من دوري روشن السعودي ويحتاج النصر إلى الفوز اليوم وتعثر نادي الاتحاد لضمان عدم حسم لقب الدوري لصالح العميد.

أحداث الشوط الأول

عزم نادي النصر منذ الدقيقة الأولي على الفوز في المباراة فأضاع لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة لتظل النتيجة سلبية في الشوط الأول وحصل الخيبري لاعب لنصر علي بطاقة صفراء كذلك الخطيب لاعب الاتفاق وتصدي القائم لتسديدة قوية من لاعب النصر البرازيلي جوستافو ليخطف نياكتي هدف أول للاتفاق في الدقيقة 45.

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وجاء تشكيل النصر علي النحو التالي:

تشكيل النصر

حراسة المرمي: روسي

خط الدفاع: سلطان، العمري، لاجامي، كونان

خط الوسط: بوشال، الخيبري، جوستافو

خط الهجوم: رونالدو، غريب، تاليسكا

هدف رونالدو الفائز بجائزة الأفضل

أعلنت نتيجة تصويت أهداف الجولة 28 من دوري روشن السعودي، والتي تنافس عليها 3 لاعبين، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

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وطرح دوري روشن 3 أهداف على الجماهير، عبر استفتاء، لاختيار هدف الجولة، من بين هدف رونالدو في شباك الشباب، وهدف رومارينهو في مرمى الباطن، وهدف جوانكا في النصر.

ووفقا للحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على "تويتر"، فقد حصد هدف رونالدو 43% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، فيما جاء هدف رومارينهو في المركز الثاني بعدما نال 32.8% من الأصوت، وأخيرا هدف جوانكا في مرمى النصر حصل على 24.2% في المركز الثالث.

تصريحات كريستيانو رونالدو

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

سجود رونالدو

سجود كريستيانو رونالدو، احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بهدفه في مرمى الشباب بالسجود برفقة لاعبي فريقه.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في شباك الشباب في مباراة الفريفين في الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

النصر يهزم الشباب

تقدم الشباب أولا بهدفين متتاليين للأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقتين 25 و40، قبل أن يقلب النصر الطاولة بثلاثية عن طريق تاليسكا وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو بالدقائق 44 و51 و59.

بذلك حافظ النصر على آماله في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.