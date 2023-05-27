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رياضة

تشكيل الهلال أمام أبها بالدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلن الأرجنتيني إيمليانو دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه، استعدادا لملاقاة أبها، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام أبها بالدوري السعودي 


ويدفع الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني للهلال، بقائمة أساسية في مباراة أبها، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

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خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: القحطاني، أوديون إيجالو، فييتو.

ويحتل الهلال، المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي أبها، في المركز الحادي عشر، برصيد 33 نقطة.

 

تاريخ المواجهات بين أبها والهلال


وسبق للهلال وأبها أن التقيا في 9 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 6 انتصارات للهلال، مقابل فوز وحيد لأبها، وتعادلين، كما سجل الهلال 21 هدفًا واستقبل 10 أهداف من أبها.

وكانت مباراة الدور الأول، قد شهدت فوز الهلال على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشرة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفاز على ثنائية الهلال عن طريق جانج هيون سو وسالم الدوسري ركلة جزاء، بينما سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها.

 

الهلال السعودي، فيتو

 

ويشتد الصراع على لقب دوري روشن السعودي، بين فريقي الاتحاد والنصر، قبل جولتين من نهاية الموسم؛ حيث يتزعم الاتحاد صدارة الترتيب، برصيد 66 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ63 نقطة.

وفي حالة فوز الاتحاد على الفيحاء، فإن الاتحاد يتوج رسميًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، حيث يتفوق على النصر بأفضلية المواجهات المباشرة.

في المقابل، يحتاج النصر إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، مع انتظار تعثر الاتحاد في مباراتيه، سواءً بالتعادل أو الخسارة، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي.

ويتزعم الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الفيحاء، في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة.

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

 


وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".


وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

 

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