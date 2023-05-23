أخبار الاقتصاد اليوم، 15% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية.. وتباين أداء البورصات العربية اليوم

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

أسعار التكييفات بعد الزيادة

فيتو تواصلت مع جورج زكريا، رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، الذي أكد ارتفاع اسعار التكييف بنحو 15% تقريبا فى الاسواق خلال الاسبوع الجارى، مشيرا الى أن زيادة الطلب على التكييفات جاءت مع ارتفاع درجات الحرارة.

واوضح رئيس الشعبة أن اسعار اجهزة التكييف تبدأ من 13,800 جنيه للتكيف 1.5 حصان بعد زيادة الاسعار، لافتا الى ان اسعار التكييف ارتفعت نتيجة لارتفاع التكاليف الانتاجية.

وقال زكريا: "إن بعض الاجهزة الكهربائية تعانى تراجع الانتاج ونقص المعروض بها فى الاسواق بسبب تقليل المصانع للانتاج المحلى". موضحا ان ظاهرة الاوفربرايس غير موجودة على الاطلاق.

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عملة خليجية موحدة بمشاركة مصر

كشف خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، تفاصيل الدعوة التي قدمها من أجل إنشاء عملة خليجية موحدة بمشاركة ومصر والأردن، للتخلص من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الدولار.

وقال الحبتور في مداخلة عبر تقنية «زوم» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الضغط بالدولار والفائدة يؤثر على أي اقتصاد في العالم، كما أنه تم تقديم مقترح لإصدار عملة خليجية موحدة بين مجلس الخليج ومصر والأردن، للخروج من عبء الضغوط.

وأضاف الحبتور أن مجلس التعاون الخليجي مستعد لإطلاق عملة موحدة ويكون لنا الريادة فيها، مضيفًا أن اتخاذ القرار والعمل في تطبيقه يساعد على نجاح الأمر.

وتابع: إطلاق عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاونا قويا بين قادة الإمارات ورجال الأعمال، مضيفًا إلى أن إصدار عملة عربية موحدة، لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار.

خبير يكشف السياسات المالية والنقدية

أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية أن السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الدولة تُعد إحدى أهم أدوات التحفيز نحو التنمية الصناعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي يقوم على ركائز هامة أهمها الصناعات التحويلية وتحفيز التنمية الصناعية في مصر نظرا لما لهذا القطاع من دور كبير في استقرار الوضع الاقتصادي والأمن الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة.

التنمية الصناعية ، وقال رزق فى تصريح لفيتو: ان السياسة المالية يمكن أن تساهم مع السياسة النقدية في تخفيض معدلات التضخم وتقليل مخاطر الاستقرار المالي خاصة أنه بعد الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان الدعم الحكومي هدفه تجاوز مرحلة الإغلاق في ظل هذه الأزمات.

وأضاف أنه في حاله التضخم فلا يوجد مبرر للدعم المالي المعمم على الكل، متابعا: “هذا التضخم عالمي ومتزايد وما قام به البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة للحد من التضخم والطلب على النقود هو دليل على أن السياسة النقدية تمتلك الأدوات اللازمة لتخفيض حدة التضخم”.

وأكمل: السياسة المالية يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مسار صحيح في الاجل الطويل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والقيام بالتوزيع العادي للدخول والفرص عن طريق وجود نظام عادي للضرائب والتحويلات وتوفير الخدمات العامه الاساسيه.

وأوضح: نستطيع ان نجزم أن الدولة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية وهو ما نجد ان رصيد السياسه الماليه العامه الكليه يؤثر في الطلب على السلع والخدمات وعلى الضغوط التقنيه وانخفاض العجز في الموازنه العامه للدوله ما هو الا احد اهم السبل لتهدئه الطلب الكلي والتضخم وبالتالي فان البنك المركزي لا يحتاج الى رفع الفائده كثيرا للوصول الى النتيجه المرجوه من وراء السياسه المتبعه

أداء البورصات العربية والخلجية اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، اداء الاسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.



أسهم البورصة في الكويت



استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين وسط انخفاض لـ7 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية

انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05%، كما انخفض العام و الرئيسي بنحو 0.04% و0.02% على التوالي بينما زاد الرئيسي 50 بـ0.02% عن مستوى أمس الإثنين.

وبلغت قيمة التداول 6.69 مليون دينار وزعت على 19.38 مليون سهم بتنفيذ 1.2 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعًا لـ 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.40% بينما ارتفع قطاعا الخدمات المالية والبنوك بـ 0.30% و0.02% على التوالي فيما استقرت 4 قطاعات أخرى.

وتصدر سهم الوطنية القائمة الحمراء بـ 6.42% بينما جاء تنظيف على رأس الارتفاعات بـ 9.20%.



أسهم البورصة في المملكة العربية السعودية



عاد المؤشر للانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.11% وهي تقدر ب13 نقطة ليصل الي 11329 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة

وفي الامارات استقرت المؤشرات الاماراتية في المنطقة الخضراء.

حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر ب 5 نقاط ليبصل الي 3549 نقطجة وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم بنهاية الجلسة.



واستقر مؤشر سوق ابوظبي في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.51% وهي تقدر ب 49 نقطة ليصل الي 9527 نقطة وسط قيم تداولاتةتصل الي مليار و250 مليون درهم بنهاية الجلسة.