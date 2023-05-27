الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

اجتماع أونلاين بين مسئولي جامعتي الأقصر والعاصمة الصينية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقدت جامعة الأقصر برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اجتماعًا أون لاين، مع مسئولي جامعة العاصمة الصينية، بقيادة البروفسور لي شياو جوان نائب رئيس جامعة العاصمة الصينية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور ليلة يوسف عميد كلية الألسن والمدير المصري لفصل كونفوشيوس، والبروفيسور لي شو تشينج المدير الصيني لفصول كونفوشيوس المستقلة في جامعة الأقصر.


تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات منها إنجازات فصل كونفوشيوس خلال العام 2022 والنصف الأول من عام 2023، والأمور التي يتطلع الجانبان لإنجازها خلال الفترة المقبلة؛ كالمنح الدراسية وإرسال الطلاب المتفوقين في منح وبعثات لاستكمال دراسة اللغة الصينية في الصين.

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ووجه الجانب الصيني التحية والتقدير لرئيس جامعة الأقصر، وعميد كلية الألسن، على دعمهما المستمر لفصل كونفوشيوس وأنشطته المختلفة خلال الفترة الماضية، معربين عن شعورهم بالفخر بأوجه التعاون مع جامعة الأقصر التي تقع في المحافظة صاحبة التاريخ الكبير والحضارة الفرعونية العريقة.


تاريخ الجامعة

جامعة الأقصر هي جامعة حكومية مصرية في محافظة الأقصر انقسامًا من جامعة جنوب الوادي،وكانت تسمي في السابق جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر ثم إستقلت بإسمها الحالي وتضم كليات فنون جميلة - حاسبات ومعلومات - اثار - سياحة وفنادق - السن - الطب وبعد استقلالها رسميًا عن جامعة جنوب الوادى وذلك بالقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء "جامعة الأقصر" الجديدة وفصلها تمامًا عن جامعة جنوب الوادى، حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر، ونص القرار على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات.

 

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