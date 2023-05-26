الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

أسامة الأزهري يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد داغستان (صور)

الدكتور أسامة الأزهري،فيتو
الدكتور أسامة الأزهري،فيتو

وصل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف صباح اليوم الجمعة إلى جمهورية داغستان.

زيارة أسامة الأزهري إلي داغستان 

وعقب وصوله إلى العاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في (المسجد المركزي) وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة فوريا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

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وكان الدكتور أسامة الأزهري اختتم فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار.

وعقد بعد المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.

أسامة الأزهري يشهد جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس 

وفي سياق آخر شهد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس: (التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية).

وينعقد المؤتمر في مقر الأكاديمية بمدينة بولغار، بحضور رئيس أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية، وضيوف من البحرين وتونس وسوريا والأردن وطاجيسكتان ودول أخرى، وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بعد افتتاح رئيس الأكاديمية، مع مداخلات من مندوب مكتب رئيس جمهورية تتارستان، ووزير الشباب، ورئيس الجامعة الإسلامية الروسية، ورئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان.

وبعد افتتاح المؤتمر وقّعت اتفاقيات تعاون بين رئيس أكاديمية بولغار الإسلامية ورئيس جامعة الزيتونة في تونس، ورئيس جامعة الإمام الأعظم في طاجيكستان، ورئيس جامعة آل البيت في الأردن لإيجاد تنسيق علمي بين الأكاديمية وبين تلك الجامعات، وتبادل للخبرات وتمكين الخريجين في أكاديمية بولغار الإسلامية من القيام بدور ديني وطني، يمكنهم من الاشتباك مع مشكلات العصر ومواجهة فكر تيارات الإرهاب التي تشكك في قيمة الوطن.

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري كان قد شهد وضع حجر أساس الأكاديمية في تتارستان، قبل سبع سنوات، كما أن مفتي تتارستان فضيلة الشيخ كامل سميع الله قد ترجم بنفسه كتاب (الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين: التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم) إلى اللغة الروسية.

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من كازاخستان إلى تتارستان، أسامة الأزهري يشارك في مؤتمر أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية

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الأزهري يشارك في المؤتمر الدولي "تراث الإمام حسام الدين السغناقي" بكازاخستان

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