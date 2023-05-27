الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق 31 مايو، بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وتنطلق الاحتفالات التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

تزامنا مع احتفال الكنيسة.. محطات في رحلة العائلة المقدسة بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

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قصة هروب العائلة المقدسة



وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة اشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر. وكن هناك حتى اقول لك. فقام واخذ الصبى وامه ليلا وانصرف الى مصر".

ولجات العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخيه القبطيه واهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الاسكندريه(384_421 م) ومنها السنكسار القبطى.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما اخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلي تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجره وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن اهلها استقبال العائله مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار واخذ بقطعه من الحديد وضرب بها الارض بجوار الشجره واذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منه جميعًا.