أوبل تشارك في معرض IAA موبيليتي

أعلنت شركة أوبل المتخصصة في صناعة السيارات، مشاركتها في فعاليات معرض IAA موبيليتي لهذا العام في ميونيخ بألمانيا، في سبتمبر، وتعد وحدها من بين 14 علامة تجارية للسيارات تحت مظلة ستيلانتس داخل المعرض.



كان الموعد النهائي للتسجيل لشركة صناعة السيارات لحضور معرض IAA موبيليتي في نهاية فبراير لذلك أجري المنظمون استعدادا لقبول علامة تجارية أخرى من ستيلانتس بعد الموعد النهائي بحسب قولهم.

تدير ستيلانتس العديد من شركات صناعة السيارات التي تركز على أوروبا، بما في ذلك أبارث، وألفا روميو، وسيتروين، ودي إس، وفيات، ولانسيا، ومازيراتي، وأوبل، وبيجو، وفوكسهول.

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وستحضر أوبل العديد من السيارات الكهربائية إلى معرض IAA موبيليتي. ستشمل استرا سبورتس تورر الكتريك، وكورسا الكتريك. أما السيارة الثالثة لا تزال مفاجأة في الوقت الحالي.



وظهرت كورسا المحدثة لأول مرة بوسائل الإعلام في 24 مايو يأتي البديل الكهربائي المحدث ليحل محل إي-كورسا السابقة. ينتج الطراز الأساسي 136 حصانًا وله نطاق يبلغ 357 كم. في وقت لاحق، تضيف أوبل إصدارًا بقوة 156 حصانًا وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن متر و400 كم من المدي بشحنة واحدة.



وتم عرض استرا سبورتس تورر الكتريك لأول مرة في أواخر عام 2022. وهي تتميز بمحرك كهربائي واحد يدير العجلات الأمامية. يولد 156 حصانًا و270 نيوتن متر. تبلغ السعة الإجمالية للبطارية 54 كيلو وات / ساعة، و51 كيلو وات / ساعة قابلة للاستخدام. يوفر الإعداد نطاق قيادة يبلغ 415 كم. يدعم النظام الشحن السريع بقدرة 100 كيلو وات.



وتشمل مجموعة سيارات أوبل الكهربائية أيضًا موكا الكتريك، والتي تشترك في حزمة بطارية مع استرا سبورتس تورر الكتريك، والتي توفر 405 كم من النطاق في هذا التطبيق. يحتوي هذا المحرك على محرك كهربائي يولد 156 حصانًا و260 نيوتن متر يقود العجلات الأمامية.



وسُمي معرض IAA موبيليتي في ميونيخ سابقًا معرض فرانكفورت للسيارات، بينما تم تغيير الموقع في 2021 تبدو السيارات الكهربائية وكأنها العنوان الرئيسي لمعرض هذا العام.

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