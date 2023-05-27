انطلاق الدراسة بجميع مراكز إعداد الخطباء والواعظات على مستوى الجمهورية

انطلقت اليوم السبت 27/ 5/ 2023م الدراسة بـ (13) مركزًا على مستوى الجمهورية، بمراكز إعداد الخطباء والواعظات، بحضور المحاضرين والدارسين والدارسات بها.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال مراكز إعداد الخطباء والواعظات، التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.







وتطلق وزارة الأوقاف مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، وذلك بإذن الله تعالى غدًا الأحد الساعة العاشرة والنصف صباحًا من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره.

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الهدف من مبادرة إعرف قدر نبيك



كما تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت دعوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية والتي لاقت استحسانا وتأييدا واسعا بين المصريين، امس الجمعة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية.

فضل الصلاة الإبراهيمية

يذكر أن هذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى فيها على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها على النبي إبراهيم وعلى آله، ثم المباركة على النبي محمد وآله ومن ثم المباركة على نبي الله ابراهيم ويختتم الذكر فيها بعبارة في العالمين إنك حميد مجيد.

موضوع خطبة الجمعة

وأدى أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة امس بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.