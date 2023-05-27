السبت 27 مايو 2023
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رياضة

تشافي: برشلونة لا تحتاج لظهير أيسر لتعويض ألبا

تشافي، فيتو
تشافي، فيتو

صرح تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة  في تصريحات خاصة لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن عدم احتياج فريقه لظهير أيسر لتعويض الإسباني جوردي ألبا بسبب تواجد ماركوس ألونسو وبالدي فإن الظهير الأيسر غير مقلق في البلوجرانا.

 

وأضاف تشافي بأن الفريق يحتاج إلي لاعب وسط دفاعي لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، مؤكدا أنهم يحتاجون لاعب كبير في هذا المكان لكي يصبح خط وسط الفريق قادر علي الإبداع طوال الموسم.

 

 

 

حقيقة وجود عرض رسمي من برشلونة لميسي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العشاء كان الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى ميسي، بسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

واستغل قادة برشلونة الإجازة التي منحها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة للاعبين بعد التتويج بلقب الليجا عقب الفوز على إسبانيول، في السفر إلى فرنسا.

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وأضافت الصحيفة: "اللاعبون لم ينشروا أي صور لهذا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتهزوا الفرصة لتناول العشاء مع ميسي كأصدقاء مقربين".


وأفاد التقرير، أن اللاعبين تحدثوا عن موقف كل منهم، وحين تم توجيه السؤال لميسي عن موضوع عودته لبرشلونة، كان رده واضحا: لم أتلق أي عرض من النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من الليجا قبل التحرك رسميا، على الرغم من تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا بحسب الصحيفة.

وطلب نادي برشلونة، الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.

 

برشلونة يتواصل مع رابطة الدوري الإسباني بشأن ميسي 

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات جديدة وفي مقدمتها ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الهدف الأكبر للبارسا في الميركاتو الصيفي القادم.

 

وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت الإسبانية، فإن برشلونة كان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا، أمس الإثنين، بشأن الخطة الاقتصادية.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رابطة الليجا طلبت من برشلونة، المزيد من الوقت؛ لأن الخطة الخاصة بالفريق الكتالوني، معقدة.

 

ويعتقد مسئولو برشلونة أن الخطة تسير على المسار الصحيح، لكن تباطؤ رابطة الليجا في الرد، قد يهدد مساعي البارسا في حسم صفقة انتقال ليونيل ميسي. 

 

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخري إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

 

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم. 

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تشافي برشلونة البا ميسي لابورتا

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