كرة السلة، الأهلي يتقدم على بطل السنغال في الشوط الأول من نهائي BAL

BAL 3، تقدم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (38-33) في الشوط الأول من نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.

وقدم الأهلي أداءً مميزا خلال أحداث الفترتين الأولى والثانية، ونجح في حسم الأمور لصالحه.

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ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

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وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 المقامة في رواندا.

نهائيات بطولة BAL 3

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق هي، الأهلي والطاقة الرواندي وستاد مالي وكيب تاون الجنوب أفريقي ودوناس السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي وبيترو دي لواندا الأنجولي وأبيدجان الإيفواري.

وشملت منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الطاقة الرواندي - انتهت بفوز الأهلي

ستاد مالي × كيب تاون الجنوب أفريقي - انتهت بفوز ستاد مالي

ديوانس السنغالي × فيروفيارو الموزمبيقي - انتهت بفوز دوناس السنغالي

بيترو دي لواندا الأنجولي × أبيجان الإيفواري - انتهت بفوز بيترو دي لواندا الأنجولي

قرعة كأس العالم لكرة السلة

وعلى جانب آخر، أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبًا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كلًا من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

تصنيف متراجع لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة مؤخرًا، تصنيف المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الثامن والأخير رفقة منتخبات، لبنان وجنوب السودان والرأس الأخضر.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

كيف تأهل منتخب السلة لكأس العالم؟

وكان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة منتخب جنوب السودان.

وشارك منتخب كرة السلة في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وخاص ثلاثة مباريات أمام تونس والكاميرون وجنوب السودان.

وشهدت المرحلة الثانية من التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية مشاركة 6 منتخبات وهي مصر وجنوب السودان والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال.