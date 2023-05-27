السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

مازدا CX-5 الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم

مازدا CX-5 الطراز
مازدا CX-5 الطراز الأكثر مبيعًا،فيتو

تختبر شركة مازدا، الجيل الجديد من سيارات مازدا CX-5 الرياضية متعددة الاستخدامات قبل طرحه في الاسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

ولفت  ميتسورو واكي مدير برنامج CX-5، إلى أن الجيل الثالث من مازدا CX-5 الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم يستحق العناء.

وقال اليستر دواك مدير التسويق في مازدا أستراليا: “أكدت الإدارة العليا أنه سيكون هناك جيل جديد من CX-5 قادم إذا كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لازالت على قيد الحياة، ويميز تصميم مازدا بشاشة عرض المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس كما تفعل العديد من سيارات مازدا الأخرى، بسبب إزعاجها ومخاطر السلامة المحتملة".

-إعلانات-

تتميز سيارات مازدا Cx-5 كذلك بمحركات صلبة وفعالة، وجودة تصنيع من الدرجة الأولى. والسعر غير مبالغ فيه أيضًا. مع وجود هجين محتمل على الطريق، لا يوجد شيء للشكوى منه. سنحرص على نشر كل ما يُستجد بخصوص مواصفات الجيل القادم من مازدا CX-5.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السياسة الخارجية السيارة الرياضية السيارات الياباني السيارات اليابانية شركة صناعة السيارات اليابانية شركة صناعة السيارات

مواد متعلقة

أسعار ومواصفات سيارات فورد رينجر بعد تعديل قوة المحرك (صور)

مواصفات محركات سيارات لكزس أل سي 500 موديل 2024

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية