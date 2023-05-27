تختبر شركة مازدا، الجيل الجديد من سيارات مازدا CX-5 الرياضية متعددة الاستخدامات قبل طرحه في الاسواق العالمية خلال الأيام القادمة.

ولفت ميتسورو واكي مدير برنامج CX-5، إلى أن الجيل الثالث من مازدا CX-5 الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم يستحق العناء.

وقال اليستر دواك مدير التسويق في مازدا أستراليا: “أكدت الإدارة العليا أنه سيكون هناك جيل جديد من CX-5 قادم إذا كانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لازالت على قيد الحياة، ويميز تصميم مازدا بشاشة عرض المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس كما تفعل العديد من سيارات مازدا الأخرى، بسبب إزعاجها ومخاطر السلامة المحتملة".

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تتميز سيارات مازدا Cx-5 كذلك بمحركات صلبة وفعالة، وجودة تصنيع من الدرجة الأولى. والسعر غير مبالغ فيه أيضًا. مع وجود هجين محتمل على الطريق، لا يوجد شيء للشكوى منه. سنحرص على نشر كل ما يُستجد بخصوص مواصفات الجيل القادم من مازدا CX-5.