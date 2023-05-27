السبت 27 مايو 2023
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو
نتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 تتجه أنظار أولياء أمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عن موعد إعلان النتائج عقب اعتمادها.

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كما يواصل قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة للمواد للشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وشدد وكيل تعليم الإسكندرية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

ومن جانبه كشف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

كما كشف وكيل تعليم الإسكندرية عن إعلان النتيجة عقب  اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

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