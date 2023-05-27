سارة شندي، أول مصرية مسلمة تعمل رقيب شرطة في ولاية أوهايو الأمريكية

سارة شندي، سلطت شبكة نيوز5 كليفلاند، في تقرير لها اليوم السبت الضوء على سارة شندي، وهي أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو الأمريكية.



أول امرأة مصرية تعمل رقيب شرطة



وقالت شبكة نيوز 5 كليفلاند، أنه منذ 15 عاما، تكرس سارة شندي حياتها لإنفاذ القانون في شمال شرق ولاية أوهايو الأمريكية.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن سارة شندي شاركت قصة حياتها، لتكون ملهمة للشباب لمعرفة الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في خدمة المجتمع الأمريكي.



وفي الـ24 من شهر مايو الجاري، كان هذا اليوم علامة فارقة في حياة سارة شندي المهنية، حيث أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وأصبحت أول رقيب شرطة مصرية مسلمة في ولاية أوهايو.



وقالت شندي لـ شبكة نيوز فايف:"إنه لشرف كبير خدمة وحماية أكثر من 12000 طالب و3600 موظف في الحرم الجامعي.

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سارة شندي



واضافت شندي في حديثها:"إن ارتداء الزي العسكري هو بالتأكيد أفضل وظيفة على هذا الكوكب وأيضًا الأكثر إرضاءً. لدينا الفرصة والفرصة والامتياز لنكون جزءًا من قصة الناس ".



وهناك نماذج أخرى مشرفة من نساء مصر، عندما نجحت شابة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع قانوني، في الموافقة على رفع أذان الصلوات الخمس في مكبرات الصوت بـ مدينة أستوريا بـ ولاية أوريجون الأمريكية، لتكن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الأذان بصوت مرتفع في تلك المدينة.



وذكرت تقارير إعلامية، أن الشابة المصرية التي تدعى رنا عبد الحميد والتي تقيم في مدينة أستوريا الأمريكية تقتنص لـ المسلمين في المدينة الحق في سماع الأذان بـ شوارع الولاية.



الشابة المصرية رنا عبدالحميد



ونجحت رنا عبدالحميد في الحصول على موافقة رسمية برفع الأذان في مكبرات الصوت فى المساجد لأول مرة فى استوريا خلال شهر رمضان.

ومن جانبها نشرت منا البغدادي، والدة رنا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تعلن فيه الإنجاز الذي حققته رنا.

وذكرت في منشورها:"الحمد لله حمدا طيبا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، بعد ٣١ سنة في أمريكا أتمنى أسمع صوت الأذان فى الشارع"، ثم أضافت:"رنا اليوم استلمت الإذن بالأذان بمكبرات الصوت فى المساجد لأول مرة فى استوريا خلال شهر رمضان".

وأضافت والدة رنا في منشورها على الفيس بوك: "طبعا مش هي اللى حتأذن بصوتها، بالتأكيد اللى حيأذن هو مؤذن المسجد"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية والفخر بما أقدمت عليه رنا، التي بدأت من قبل في تأسيس حملة حجاب نيويورك ومبادرة المرأة لتمكين الذات.