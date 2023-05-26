الجمعة 26 مايو 2023
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منوعات

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

الطفل أمريكي، فيتو
الطفل أمريكي، فيتو

في حادثة غريبة من نوعها أطلقت الشرطة الأمريكية، النار على طفل يبلغ من العمر 11 عاما من أسرة من أصول إفريقية.

الشرطة تطلق النار على طفل 

وبدأت أحداث الواقعة، حين طلبت ناكالا موري من ابنها أدريان الاتصال بالشرطة في الرابعة فجرا، بعد أن زارها شريكها السابق في المنزل، وشعرت بالتهديد من قبله.

وشرح محامي العائلة كارلوس مور، تفاصيل ما حدث، قائلا: "الطفل اتصل بالشرطة لتأتي لإنقاذ والدته، واتصل بجدته أيضا، وحضرت الشرطة وتصعد الموقف".
وأضاف: "وصل ضابطا شرطة وركل أحدهما الباب الأمامي قبل أن تفتحه موري، وأخبرتهما أن الرجل رحل، لكن أطفالها الثلاثة كانوا بالداخل".

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وأوضح المحامي أن الرقيب جريج كابرس، وهو أيضا من أصول إفريقية، صرخ ليسأل إن كان أي شخص بالداخل، مطالبا بخروجه رافعا يديه.

أسرة من أصول إفريقية 

ومع تعالي الأصوات، خرج الطفل أدريان إلى غرفة المعيشة، فأطلق كابرس النار وأصابه في صدره.

وبقي الطفل 5 أيام في المستشفى لتلقي العلاج إثر تهتك في الرئة والكبد وكسر في ضلوعه، قبل أن يعود لاستكمال العلاج في منزله.

ووصفت موري الواقعة بأنها "أسوأ لحظة في حياتها"، مضيفة: " أشعر ألا أحد يهتم. هذا طفلي! إنه مبارك لأنه على قيد الحياة، لكنه لا يفهم لماذا أطلق عليه ضابط شرطة النار".

وقال مكتب التحقيقات في ميسيسيبي، حيث وقعت الأحداث، إنه يتم التحقيق فيما حدث، وإن عناصره سيتبادلون النتائج التي توصلوا إليها مع مكتب المدعي العام.

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