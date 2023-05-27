السبت 27 مايو 2023
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حوادث

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في الغربية

حريق هائل يلتهم شقة
حريق هائل يلتهم شقة سكنية في الغربية،فيتو

تمكنت الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة كورنيش المرشحة بمدينة طنطا .

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ودفعت الحماية المدنية بـ٢ سيارة إطفاء وفريق إنقاذ بري مدعومين بسلم هيدروليكي.

وفور وصول العربات تم فرد السلم للوصول إلى الشقة وتم إخلاء الشقة والوحدات السكنية مجاورة لها في ظل تصاعد الأدخنة الكثيف.

وتسبب الحريق في حالة من التكدس المروري بالمنطقة في ظل توقف سيارتي الإطفاء بمحيط الحريق وفرض كردون أمني حرصًا على حياة المارة.

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ولم يسفر الحريق عن إصابات وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لمعرفه أسبابه.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

 

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 

وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

 

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا حريق

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