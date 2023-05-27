السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

تغيرات الطقس تضرب الأقصر وهطول أمطار خفيفة خلال ساعات النهار

تجمع السحب في سماء
تجمع السحب في سماء محافظة الأقصر،فيتو

 

تعرضت محافظة الأقصر، لتغيرات في حالة  الطقس السيئ على مستوى مراكز المحافظة، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة التى تسببت في انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

فيما هبت عواصف ترابية شديدة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية، كما تسببت العواصف الترابية في حجب الرؤية على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية، مع هطول أمطار خفيفة على فترات متباعدة خلال ساعات النهار.

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وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة علي مختلف المناطق حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية في كل من:

مرسى مطروح: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 29
برج العرب: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 32
الأقصر: الرؤية  1500 متر رمال والحرارة 35
أسيوط: الرؤية 3000 رمال والحرارة 30
شرم الشيخ: الرؤية 3000 رمال مثارة والحرارة 37
والحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة

كما يستمر الغطاء السحابي على كافة الأنحاء ؛شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر؛  وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة علي المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

 

مع انتشار غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

أما عن القاهرة الكبرى درجة الحرارة الآن ٣١ درجة مئوية، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. 

 

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الأقصر محافظة الأقصر هطول امطار فيتو الطقس السيء

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