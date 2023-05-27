زراعة الشرقية تنظم ندوة عن مكافحة ذبابة الفاكهة

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة المكافحة بالمديرية بالتعاون مع الادارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة للمكافحة بوزارة الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية للمزارعين بناحية الجمعية الزراعية بالبساتين بمدينة الصالحية الجديدة عن طرق مكافحة ذبابة الفاكهة في حضور المهندس أحمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية والدكتورة هبة النجار بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس سمير سليمان بالإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة ومهندسي المكافحة بالصالحية الجديدة وعدد من المزارعين.

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التعريف بذبابة الفاكهة وكيفية مكافحتها

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بذبابة الفاكهة وهى واحدة من الآفات الزراعية التي تتطفل على أشجار الفواكه وتسبّب لها الكثير من الأضرار وتم التنبيه بضرورة تعليق المصايد والمكعبات فى بؤر الإصابة بجانب توعية المزارعين بطرق الرش والمعدلات الموصي بها لافتًا إلى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

المهندس حسين أحمد طلعت

كما أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

الحملة تجرى بجمعية الإدارات الزراعية بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية التابعة لإدارات الزقازيق والقنايات ومشتول السوق وبلبيس وفاقوس وههيا والإبراهيمية وصان الحجر وكفر صقر ومنيا القمح الزراعية وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدًا عن الكتل السكنية وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تنفيذ أعمال الحملة القومية للقوارض

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية.