زراعة الشرقية: استمرار الحملة القومية لمكافحة القوارض

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

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الحملة تجرى بجمعية الإدارات الزراعية بالمحافظة

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية التابعة لإدارات الزقازيق والقنايات ومشتول السوق وبلبيس وفاقوس وههيا والإبراهيمية وصان الحجر وكفر صقر ومنيا القمح الزراعية وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدًا عن الكتل السكنية وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كنتبعة تنفيذ أعمال الحملة القومية للقوارض

وبدوره أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية.

ندوة إرشادية عن زراعة فول الصويا

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة محصول فول الصويا المحمل علي الذرة الشامية في حضور الدكتور إسماعيل أبو بكر بقسم بحوث البقوليات والدكتور أحمد محمد بقسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس هاني صلاح أخصائي الإرشاد بالمديرية والمهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد وعدد كبير من المرشدين الزراعيين وذلك بالمركز الإرشادي بقرية شوبك اكراش التابع لإدارة ديرب نجم الزراعية.

استعراض التوصيات الخاصة بفول الصويا المحمل على الذرة

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة الارشادية تم استعراض التوصيات الخاصة بزراعة محصول الفول الصويا المحمل على الذرة وأهمية التوسع في الزراعات التعاقدية وكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لفول الصويا والذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تستخدم في العديد من الصناعات الغذائية حيث أحد مصادر إنتاج الزيوت كما تستخدم مخلفات بذوره كعلف للحيوان بعد خلطها بالذرة الشامية، بالإضافة إلى مناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكثر في نفس المساحة وفي نفس الوقت وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي مضيفا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك توعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة