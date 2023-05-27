ماغي بو غصن: زوجي لم يرغب في عودتي إلى التمثيل

كشفت الفنانة ماغي بو غصن أن زوجها المنتج جمال سنان لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد أن كانت قد انقطعت عنه لسنوات، مؤكدة أنه رغم ذلك، فقد وفّر لها الكثير من الدعم في مشوارها الفني.

قالت بو غصن في حوار تلفزيوني على هامش تواجدها في قمة فوربس لـنساء الشرق الأوسط، إن زواج أي فنانة من منتج هو راحة كبيرة لمستقبلها؛ لأن وجوده يضمن لها حرية التعبير والتواجد بشكل دائم.

وأضافت أن زوجها هو الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية؛ لأن زواجها منه وفّر لها راحة كبيرة وساعدها على أن تكون موجودة بشكل أكبر في الأعمال الفنية في الوقت الذي ترغبه، لافتة إلى أنها عندما تزوجته كان لا يعرفها كممثلة بالرغم من امتهانها التمثيل لسنوات.

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وأكدت أن دعم المنتجين لزوجاتهم الفنانات شيء حقيقي، معلقة: "مابدنا نتخبى وراء إصبعنا".

وكشفت بو غصن أن زوجها لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد 7 سنوات من ابتعادها، وكان يرغب أن تبقى إلى جانب أولادهما بسبب سفره الدائم.

وبينت أنه دعمها في العودة إلى التمثيل بعدما لاحظ حزنها ومرضها الشديد بسبب ابتعادها عن الفن، لافتة إلى أن زوجها يتمتع بذكاء شديد و"نظرته في أي عمل تقوم به لا تخيب"، على حد قولها.

على الجانب الأخر، كانت انتشرت منذ فترة قصيرة، صورة قديمة لمشهد من المسلسل اللبناني "مريانا"، تظهر فيها الفنانتين اللبنانيتين ماغي بوغصن وسيرين عبد النور.

وانتهز بعضهم الفرصة للسخرية من ماغي، مٌشيرين إلى أنها ممثلة "كومبارس" وليست من نجوم الصف الأول؛ إذ لعبت في العمل دورا ثانويا كخادمة لعائلة ثرية.

في هذا السياق، ردت بوغصن على الصورة المتداولة على طريقتها الخاصة، حيث شاركت تغريدات الداعمين، فأشارت إحدى متابعاتها إلى أنه ليس معيبًا أن يصل المرء إلى النجاح تدريجيًا بل مدعاة فخر وإنجاز، قائلة: "يلي بيتعب على حالو وبيشتغل ليوصل، هو يلي بيثبت قدرة عالبقاء. ما تابعت شو صاير بس الأكيد إنو #ماغي_بو_غصن ما وصلت بالهيّن، بحياتها ومهنتها، وهيدي كلمة حق".

وعلَّقت ماغي على تغريدة المتابعة مؤكدةً أن النجاح "نعمة من عند الله"، وكتبت: "فاطمة الغالية. النجاح نعمة كبيرة من عند الله. وأنا مقدرتها ومقدرة قيمتها تتدوم عليّي. لأن اللي بيقدر نعم ربنا بيديمها عليه. بشكر ربي على محبة كل هالناس وبفتخر بكل خطوة عملتا وكل دور مرق بمسيرتي لأنّو كل دور أضفلي وعلمني وعمل مني اللي أنا عليه اليوم. كتير حب فاطمة ".

فيما سردت متابعة تدعى "إيمان إبراهيم" قصة تعارف جمعتها ببو غصن، وروت تفاصيل بداياتها الصعبة في مجال التمثيل والتحديات التي واجهتها للوصول إلى ما هي عليه، لافتةً إلى أنها كانت تعاني من أوجاع في الظهر؛ بسبب حملها حقيبة على ظهرها أثناء تنقلها من بيروت إلى سوريا برًا على مدار سنوات لتشق طريقها نحو النجومية، واختتمت تغريدتها: "بعد سنين طويلة من الحفر بالصخر عملت اسمها، مسيرة نجاح بيتاخد منها العبر مش بينقصف عليها بحجة أنها كانت كومبارس".

وأعادت بو غصن مشاركة تغريدة "إيمان"، مشددةً أن لا الحقد ولا الكراهية يؤثران عليها؛ إذ هدفها هو التطور والتقدم وتقديم شيء يحبه الجمهور، مضيفة: "ما بتطلع بغيري وما بتطلع ورايي وما بحط عيني بشغل حدا. شكرًا يا محبّة على كلامك".

وأثارت تغريدة لمتابعة ضحك الفنانة اللبنانية قارنت بين دورها في مسلسل "مريانا" وبين مسلسلها "للموت 3"، إذ كتب معلقًة: "التطوّر إلى الله لا يحرمنا منه من كباية مي لبحر بحاله"، لتعلق على منشورها:" هههه قتلتيني".

وأوضحت ماغي أنها في بعض الأحيان لا تتصدر "الترند" بفضل عملها وتفاعل جمهورها الرائع معها فحسب، بل أحيانا تصبح بالصدارة بسبب حقد بعضهم في المهنة والغيرة والحروب غير الشريفة، مؤكدةً أن ما يهمها هو محبة الناس الحقيقية.