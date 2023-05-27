السبت 27 مايو 2023
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سياسة

شباب النواب تعقد اجتماعات مكثفة لتنفيذ توصيات رعاية الرياضيين الموهوبين

لقاء بين وزير الشباب
لقاء بين وزير الشباب ورئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، فيتو

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، من خلال عقد اجتماعات مع مسئولي وزارة الشباب  والاتحادات الرياضية للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجهم.

وأشار محمود حسين، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن لجنة الشباب بالبرلمان دعت لعقد اجتماع عاجل غدا الأحد، لمناقشة استعدادات الاتحادات الأوليمبية لأولمبياد باريس، وشرح خططهم ومعرفة المعوقات لتذليلها، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأبطال الرياضيين.

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 اجتماع مع الاتحادات الباراليمبية

وأعلن أن لجنة الشباب والرياضة ستعقد اجتماعا آخرا الأسبوع بعد المقبل مع الاتحادات الباراليمبية، حرصا على دعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، كي يرفعوا اسم مصر عاليا في المحافل والبطولات الدولية.

إطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين

وأشار النائب إلى أن تكليفات الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين يأتي تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة وللرياضيين المصريين، وهي رسالة لكل رياضي أن مصر تقدم لأبنائها ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كانت  الأكاديمية الوطنية للتدريب، أطلقت المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، ومن المقرر انتقاء الملتحقين بناءً على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة واختبارات عدة، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات.

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وكشفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالًا لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري، وهو أغلى ما نمتلك.

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