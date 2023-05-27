رئيس تجارية الجيزة يخاطب وزير التموين لحل مشاكل البدالين ومنافذ جمعيتي

التقى عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بأعضاء شعبة المواد الغذائية لمناقشة مشاكلهم حيث تم استعراض مطالب أعضاء الغرفة من البدالين ( تجار التموين ) وشباب منافذ جمعيتى.

وجاء ذلك بحضور عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة وصابر سرور وأحمد عتابى أعضاء مجلس الإدارة وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة والنائبة السابقه هيام حلاوه وعمرو طعيمة النائب الاول لرئيس شعبة المواد الغذائية ورفيق يوسف النائب الثانى.

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البدالين وشباب منافذ جمعيتى بالجيزة

وطالب الحاضرون من البدالين وشباب منافذ جمعيتى بالجيزة رئيس الغرفة ومجلس الإدارة بمخاطبة وزارة التموين بالعمل على زيادة قيمة التأمين الخاص بهم حتى يتمكنوا من الحصول على سلع اضافية تكفى احتياجات وطلبات المواطنين حيث ابدى العديد من التجار رغبتهم فى زيادة قيمة التأمين للوفاء بمطالب المواطنيين من السلع التموينية

كما ناشدوا وزير التموين بالتدخل ومساواتهم باصحاب المخابز فى حال وجود مخالفات بعدم تحرير محاضر قضائية واستبدال المحاضر بغرامات مالية يتم دفعها اسوة بما يحدث مع اصحاب المخابز بدلا من تحرير محاضر واهانة التجار وتعطيل اعمالهم ويعاقب المخالف بغرامات مالية على قدر مخالفته.

السلع الإستراتيجية الزيت والسكر والأرز

واشتكى أعضاء شعبة المواد الغذائية من المشاكل الخاصة بتوزيع النسب الخاصة بالسلع الاستراتيجية الزيت والسكر والأرز المقرر صرفها للمواطنين مطالبين وزارة التموين بتوجية المخازن والشركات بصرف النسب المقرره فى التوجيه الوزارى الوارد من الوزارة بخصوص نسب السلع

وأشار ناصر إلى أنه وردت إلى الغرفة العديد من شكاوى البدالين وشباب منافذ الذين يصل عددهم إلى 2400 بدال ومنفذ جمعيتى يقومون بصرف سلع الدعم التموينى لحوالى 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريا ولذلك يجب العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية المقررة للمواطنيين .

وأكد ناصر أنه فى إطار التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية سيتم مخاطبة السيد وزير التموين لتحقيق مطالب تجار التموين وتخفيف الأعباء عليهم والاتفاق على إقامة اجتماعات مقبلة مع غرفة الجيزة للتعرف على مشاكل التجار على أرض الواقع وذلك لضمان استمرار تجار التموين فى أداء مهامهم وخدماتهم للمواطنيين مستحقى الدعم دون عوائق أو صعوبات.