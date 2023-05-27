السبت 27 مايو 2023
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رياضة

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا

فيتوريا يحضر نهائي
فيتوريا يحضر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، فيتو

البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، خسر فريق سفارة السنغال نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، أمام فريق Rest of Europe، بعد الهزيمة بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، تحت أنظار روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

 

ختام البطولة الدبلوماسية لكرة القدم في نادي الجزيرة

وشهد اليوم الختامي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم في نسختها الخامسة التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة في الزمالك، مباراة استعراضية مثيرة بين منتخب نجوم مصر بقيادة أحمد حسن، ومنتخب أفضل لاعبي البطولة، في مواجهة حفلت بالندية الشديدة، حسمها نجوم مصر الكبار في اللحظات الأخيرة، بالفوز 7 / 6.

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منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

وشارك نجوم منتخب مصر السابقين أحمد حسن، وحازم إمام، وحسام غالي، وسيد معوض، ومحمد زيدان، ورائل رياض، وتامر بجاتو، في الاحتفال باليوم الختامي للنسخة الخامسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم.

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

وحرص السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، وشريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، ومحمد سري، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، وروي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد خالد غرابة، مدير منتخب مصر، على حضور اليوم الختامي من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم.

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

وفاجأت اللجنة المنظمة للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، برئاسة عمرو مرزوق، نجم منتخب مصر والأهلي السابق سيد معوض، بالاحتفال بعيد ميلاده، على هامش اليوم الختامي، وحرص فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، وشريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، على مشاركة نجوم مصر  الاحتفال بعيد ميلاد النجم الكبير.

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

يذكر أنه تم  تقسيم الـ 30 فريق المشاركين في البطولة الدبلوماسية إلى ٧ مجموعات، ضمت المجموعة الأولى والثانية 5 فرق، صعد منها أول 3 فرق للدور التالي، في حين ضمت باقي المجموعات 4 فرق، وصعد منها فريقان، لإكمال عقد دور الستة عشر للبطولة.

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

وشارك في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  فرنسا، سويسرا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، الدنمارك، فنلندا، بلغاريا، بنجلادش، ماليزيا، طاجيكستان، الهند، منظمة الامم الاوروبية، الأرجنتين، البرازيل، فيتنام، اليابان، السنغال، باكستان، فريق Rest Of Europe لعدد من السفارات الأوروبية، الجامعة العربية، منظمات من الأمم المتحدة IOM، FAO، UNODC،  UNHCR

منتخب السنغال يخسر نهائي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم تحت أنظار فيتوريا، فيتو 

وشهد نهائي البطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم، عددا من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة، يتقدمهم فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا في القاهرة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية، أبرزهم سفراء إسبانيا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والمجر، وماليزيا، واليابان، والدنمارك.

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ختام البطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم بنادي الجزيرة الجمعة

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البطولة الدبلوماسية لكرة القدم منتخب السنغال روي فيتوريا نادي الجزيرة أحمد حسن سيد معوض

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