الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

ختام البطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم بنادي الجزيرة الجمعة

البطولة الدبلوماسية
البطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم، فيتو

‏تشهد ملاعب نادي الجزيرة الرياضي في منطقة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، ختام البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، التي حققت نجاحًا باهرًا خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٦ مايو الجاري، وسط مشاركة ٣٠ فريقًا يمثلون سفارة وهيئة دبلوماسية، ساهمت في الحدث الكبير الذي تحتضنه أرض مصر.

ويشهد نهائي البطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم، عددا من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة، يتقدمهم فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا في القاهرة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية، أبرزهم سفراء إسبانيا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والمجر، وماليزيا، واليابان، والدنمارك.

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كما يحضر اليوم الختامي للبطولة الدبلوماسية الخامسة لكرة القدم، شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، والمهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، واللواء شيرين شمس الدين، المدير التنفيذي للنادي. 

مباراة استعراضية بين نجوم الكرة 

ويشهد يوم الجمعة ختام للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، والذي يبدأ بمباراة استعراضية بين نجوم مصر الكبار، أيمن يونس، وأحمد حسن، وحسام غالي، وسيد معوض، حازم إمام، ومحمد ناجي جدو، وجمال حمزة، ووائل رياض، بخلاف روي ڤيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والمهندس محمد خالد غرابة، مدير منتخب مصر


وتم تقسيم الـ ٣٠ فريق المشاركين في البطولة الدبلوماسية إلى ٧ مجموعات، ضمت المجموعة الأولى والثانية ٥ فرق، صعد منها أول ٣ فرق للدور التالي، في حين ضمت باقي المجموعات ٤ فرق، وصعد منها فريقان، لإكمال عقد دور الستة عشر للبطولة.

وشارك في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  فرنسا، سويسرا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، الدنمارك، فنلندا، بلغاريا، بنجلادش، ماليزيا، طاجيكستان، الهند، منظمة الأمم الأوروبية، الأرجنتين، البرازيل، فيتنام، اليابان، السنغال، باكستان، فريق Rest Of Europe لعدد من السفارات الأوروبية، الجامعة العربية، منظمات من الأمم المتحدة IOM، FAO، UNODC،  UNHCR.

 

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