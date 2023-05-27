السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

القوى العاملة: تطوير مكتب عمل بأشمون منوفية

وزارة القوى العاملة،فيتو
وزارة القوى العاملة،فيتو

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن افتتاح مكتب تشغيل أشمون بعد تطويره وتجديده وإعادة هيكلته.

 

رؤية مصر 2032

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التى بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

 

مكتب تشغيل أشمون

وأوضح المهندس سعد عبدالحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه تم افتتاح مكتب تشغيل أشمون وذلك بعد تجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، وذلك فى حضور لجنة من القوى العاملة والمحافظة، ومدير منطقة عمل أشمون، واشار أن المديرية حرصت على تطوير مكتب التشغيل بأشمون فى اسرع وقت للأهميته وموقعه الجغرافى الذى يخدم العديد من المواطنين، كما حرصت على تزويد المكتب الجديد بكافة الأجهزة والذي تم هيكلته ضمن مبادرات التطوير والتجديد إكمالًا للخطط والجهود الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات.

 

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وأضاف مدير المديرية أنه تم العمل على تطوير وتحديث المكتب ومتابعة سير عملية التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة، وان هذا المكتب سيساهم في تطوير واقع الخدمات المقدمة بإعتباره يقع ضمن منظومة حيوية للتيسير على المواطنين ونقلة نوعية بالنسبة للعاملين بالمنطقة.

 

وزارة القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن وجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

 

وكذلك متابعة تنفيذ  الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والاواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن بمبادرة " هن قادرات ".

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