السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هالة السعيد: 13 مليار جنيه بخطة عام 22/2023 لتنفيذ 225 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

 

خطة المواطن

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.  

-إعلانات-


رؤية مصر 2030 

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.


وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 225 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 22/2023 تبلغ  13 مليار جنيه بنسبة زيادة 100% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

 

التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 9,6 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 74%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 783,6 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 544,1  مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 462 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع التنمية المحلية 439,7 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 9%.
 

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط بلغ 28 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 245 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة دمياط التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 12 مجمعا للخدمات الزراعية، 13 نقاط إسعاف، 20 وحدة صحية، 373 فصلا دراسيا، 45 مدرسة، إلى جانب 4 محطات مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 5 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشاء 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 25 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، 2 نقطة شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 100 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم، وإنشاء 11 كوبري ري.
 

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 436 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب وتوجيه 15 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 49 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 63 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 105,3 مليون جنيه، وتوجيه 26,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمارات العامة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد المواطن الاستثمارية المشروعات التنموية خطة المواطن الاستثمارية رؤية مصر 2030 محافظات الجمهورية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط

مواد متعلقة

التخطيط والقومي للحوكمة يعقدان البرنامج التدريبي لمبادرة شباب من أجل التنمية

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا

هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية

وزيرة التخطيط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية