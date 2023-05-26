الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

جائزة مصر للتميز الحكومي تتابع عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بجامعة دمياط

وزارة التخطيط،فيتو
وزارة التخطيط،فيتو

قام فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة السفيرهشام بدر المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية بزيارة رسمية لجامعة دمياط، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة.

وشهدت الزيارة لقاء  الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط والدكتورعبد الحميد خض، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتوروائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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 جائزة مصر للتميز الحكومي

وخلال اللقاء أشاد السفير هشام بدر بأعمال التطوير والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز لتطوير الاداء في الجهاز الاداري واهتمام القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق جائزة مصر للتميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، مشيرا إلى الدور المهم والحيوي الذي تقوم به الجامعات للدفع بمسيرة التميز. 

وزارة التخطيط ,فيتو

وأكد المهندس خالد مصطفى أن تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يهدف إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

واشار إلى الاهتمام المتبادل بين إدارة الجائزة والجامعات الحكومية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق الجوائز الداخلية والعمل على زيادة عدد الجامعات المشاركة لتصل إلى 15 جامعة في المرحلة الثانية أي بنسبة 55% من إجمالي عدد الجامعات المصرية.

 منظومة التميز الداخلي

من جانبه رحب السيد رئيس الجامعة  الحضور وأعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل تقييم الجائزة الداخلية، مشيدا بالجهود التي قدمتها إدارة الجائزة طوال الفترة السابقة، واكد أهمية تعميق ثقافة التميز والتي انعكست على تحسين وتطوير الأداء لتفعيل منظومة التميز الداخلي بالجامعة.

وزارة التخطيط ,فيتو

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط دور الجائزة في تحفيز روح التنافس الإيجابي والتميز والارتقاء بمستوى الاداء، والفوز والمكسب الحقيقي ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى وإنما لكل من ساهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية. 

 التوصيات الختامية

وخلال أعمال التحكيم،تم استعراض الآليات التي اتخذت في تدشين الجوائز الداخلية والتي تقدم إليها عدد 7 كليات بجوائز التميز المؤسسي ومراحل العمل بداية من مرحلة التدريب سفراء التميز والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، تتبعه مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام لجنة التقييم والجودة والمقيمين باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة وصولا الى عرض التوصيات الختامية.

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