السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط وإعلان حالة الطوارئ

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

شهدت محافظة أسيوط منذ قليل اليوم السبت موجة من الطقس السيئ صاحبتها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وهبوب رياح شديدة وعاصفة ترابية في العديد من القرى والمراكز وسط إعلان حالة الطواري بجميع أنحاء المحافظة.

 

وتتابع محافظة أسيوط مع مسئولي الكهرباء الأجواء تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة اليوم وتقديم حلول سريعة وعودة التيار الكهربى فضلا عن تواصلها مع مجالس المدن وإدارة الأزمات وتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين.

-إعلانات-

 

الاستعداد لموجة الطقس السيئ

وفي ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات من خلال تنفيذ خطة من 8 محاور محاور واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم السبت وحتى انتهاء الموجة وحدوث رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

 

خطة أسيوط لمواجهة التقلبات الجوية 

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

 

تجنب النزول للشوارع 

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق. 

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الرعدية (فيديو)

استعدادات المحافظات لمواجهة الطقس السيئ.. وزير التنمية يؤكد تقلبات جوية حادة.. وإغلاق مينائي العريش البحرى

وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط أعمدة الإنارة التقلبات الجوية الطقس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سقوط أمطار خفيفة سقوط أمطار عاصفة ترابية عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار بأسيوط بعد مقتل فتاة

محافظ أسيوط: فتح معارض الحرف اليدوية واستغلال مراكز الشباب للقرى المنتجة

مقتل فتاة وإنقاذ 8 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

محافظ أسيوط يوافق على 342 طلب أجازة وانتداب للعاملين بمديرية الصحة

محافظ أسيوط يستعرض نتائج خطة محو الأمية وتعليم الكبار

ترقية 1000 معلم وأخصائي ومنحهم بدل الاعتماد وعلاوة الترقية بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك

صحة أسيوط تعقد بروتوكول تعاون مع الكنيسة لنشر ثقافة التبرع بالدم

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

ونحن لم نطلب منحا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بالخير والسعادة والأرباح المالية

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية