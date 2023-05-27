سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط وإعلان حالة الطوارئ

شهدت محافظة أسيوط منذ قليل اليوم السبت موجة من الطقس السيئ صاحبتها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وهبوب رياح شديدة وعاصفة ترابية في العديد من القرى والمراكز وسط إعلان حالة الطواري بجميع أنحاء المحافظة.

وتتابع محافظة أسيوط مع مسئولي الكهرباء الأجواء تحسبا لسقوط أعمدة الإنارة نتيجة العاصفة الشديدة التي تشهدها المحافظة اليوم وتقديم حلول سريعة وعودة التيار الكهربى فضلا عن تواصلها مع مجالس المدن وإدارة الأزمات وتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين.

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الاستعداد لموجة الطقس السيئ

وفي ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات من خلال تنفيذ خطة من 8 محاور محاور واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم السبت وحتى انتهاء الموجة وحدوث رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

خطة أسيوط لمواجهة التقلبات الجوية

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

تجنب النزول للشوارع

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".