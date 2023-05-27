عمال مصر يعلن طرح مزايدة علنية للحصول على حق انتفاع فروع الجامعة العمالية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، برئاسة محمد جبران، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفني والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال.

نقابات عمال مصر



وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهة المالكة، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.

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كراسة الشروط

وأضاف جبران، أن كراسة الشروط يمكن الحصول عليها، نظير مبلغ ۱۰۰۰۰ جم لاغير، من مقر الاتحاد العام اعتبارا من ٢٩ مايو ۲۰۲۳ بالعنوان ۹۰ ش الجلاء - الأزبكية - القاهرة، فى مواعيد العمل الرسمية،علي ان تقدم العروض كاملة مستوفاة مالى وفنى) قبل جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لها ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢ بمقر الاتحاد العام على أن تكون كافة العروض مصحوبة بجميع المستندات والتأمين الابتدائي.. الخ



وأوضح رئيس الاتحاد، أن الهدف من ذلك هو تحقيق تحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها، مشددًا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

تطوير الجامعة العمالية



وأشار جبران، إلى أن تطوير الجامعة العمالية يأتي تماشيا مع مساعي الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الهائل وغزو جميع أسواق العمل في الداخل أو الخارج.