السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

تفاصيل اجتماع جبران مع رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول

أتحاد عمال مصر ,فيتو
أتحاد عمال مصر ,فيتو

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول بالمحافظات، جاء ذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين.

وأكد جبران على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه اللجان النقابية بالشركات، في مناقشة مشاكل العاملين في القطاع، ووضع الخطط والمقترحات لحلول تلك المشاكل، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع، وذلك لتحقيق التواصل المطلوب مع إدارات الشركات والعاملين بها والتي من شأنها تقريب وجهات النظر وتحقيق تفاوض بناء مع إدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين ويحقق مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تجنب الخلافات الداخلية بين النقابيين.

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وطالب محمد جبران، باستمرار المضي قدما نحو تحسين وتطوير الأداء في جميع الملفات، منوهًا إلى أن ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدًا أن النقابة العامة للعاملين بالبترول، تعمل جاهدة لمساندتهم، والسعي علي عدد من الملفات التي تخص العاملين.

أتحاد عمال مصر ,فيتو

وأكد جبران، أنه لم يدخر جهدًا في المطالبة بحقوق العاملين بجميع المواقع، لرفع المستوى المادي لهم، شرطًا أن يبذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وانجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به العمال.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها المقرات الخاصة بالنقابة العامة بالسويس والقاهرة، وعدد من متطلبات النقابيين للعاملين بشركات البترول، ومنها التسويات، وصندوق الإسكان لبعض الشركات، والمعاش التكميلى، وترقيات العاملين.

أتحاد عمال مصر ,فيتو

وأعرب رؤساء اللجان النقابية عن شكرهم وتقديرهم لحرص النقابة العامة، للالتقاء بهم والاستماع إليهم، مؤكدين انهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل لجميع العاملين بشركات البترول، لحثهم على إنجاز ما يكلفون به، وإن النقابة تقف بجانبهم لتحقيق كافة مطالبهم. 

أتحاد عمال مصر ,فيتو

 

حضر اللقاء أحمد السروجي، الأمين العام لنقابة البترول، رابح عسل، نائب رئيس نقابة البترول، عباس صابر، امين صندوق نقابة البترول، أشرف المحروقي، عضو المكتب التنفيذى، هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي، عبدالله عبد الرحمن مشهور، أمين لجنة العلاقات العامة، أحمد الجوهرى أمين الشباب، محمود موسي، أمين خدمات النقابة،  أشرف شنهورى نائب البحر الأحمر، سعيد زكريا نائب السويس، احمد مبارك نائب الاسكندرية، محسن جبر أمين عام مساعد النقابة، أحمد نسيم أمين الصندوق المساعد للنقابة، محمد صلاح أمين التثقيف والتدريب،  على فوكس عضو المكتب التنفيذي، صبرى على أمين الشئون الصحية، محمد يسرى أمين العضوية، علاء زكى أمين إسكان النقابة.

 

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