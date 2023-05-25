رئيس مياه القناة يتفقد أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب (صور)

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

جولة ميدانية لرئيس الشبكة

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لرئيس الشركة لموقع العمل بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والامصال بمياه الشرب بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية فى اطار المتابعة الدورية لسير الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى والكهرباء والاتصالات.

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جانب من الجولة، فيتو

الاحتياجات المستقبلية من التوسعات

وأكد رئيس الشركة على ضرورة الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من التوسعات، والتنسيق الكامل والمستمر بين كافة الجهات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمعرفة المعوقات والعمل على تذليلها فور اكتشافها.

جانب من الجولة، فيتو

الالتزام بالمخطط الزمنى

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.



جانب من الجولة، فيتو

تشغيل 3 محطات جديدة بمجمع القصاصين

ومن جهة أخرى كان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، بدء التشغيل الفعلي لـ 3 محطات مياهUF فائقة الترشيح ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات تعمل بطاقة تصميمية 30 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة وخاصة المناطق المرتفعة داخل الحيز العمراني.

جانب من الجولة، فيتو

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة مجمع محطات مياه مجمع القصاصين والذي كان يبلغ عددها 6 محطات وتعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميا، وبعد إضافة وإنشاء 3 محطات جديدة الي مجمع محطات القصاصين أصبح يضم حاليا 9 محطات، ليصل قدرة تلك المحطات 30 ألف متر مكعب يوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم التشغيل الفعلي أيضا للمركز المتطور لخدمة العملاء وقسم الإيرادات داخل مجمع القصاصين، وذلك بعد تطويره، والذي أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين تعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، وذلك تيسيرًا على المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مجال البنية التحتية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، مؤكدًا انه هناء عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة سوف يتم افتتاحها قريبا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش العالقة والمخلفات والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتى تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات الإنتاج كوب نظيف طبقا للمواصفات القياسية، المصرح به من وزارة الصحة، واستعدادا لفصل الصيف.

