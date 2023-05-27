انطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة بالإسماعيلية (صور)

شهد شاطئ التعاون، التابع لمحافظة الإسماعيلية، أولى فعاليات المكتبة المتنقلة التى ينظمها فرع مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، ومن خطة النشاطات الصيفية للمكتبة وبمشاركة عدد من فناني المحافظة.

فعاليات المكتبة المتنقلة في الإسماعيلية

وتضم فعاليات المكتبة المتنقلة عددا من الأنشطة الفنية والتى تشمل ورش مجانية لتعليم الأطفال الرسم وبعض الحرف اليدوية واعمال الهاند ميد، بالإضافة إلى عمل جيرلى مصغر يتيح طرح بعض المنتجات بخاصة المشغولات اليدوية للبيع.

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جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

رعاة أنشطة المكتبة المتنقلة

وكانت قد انطلقت فعاليات المكتبة المتنقلة على ضفاف شواطئ الإسماعيلية، متضمنة عددا من الأنشطة منها الرسم والتلوين والألعاب التعليمية، وحفلات ترفيهية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وتقام أنشطة المكتبات المتنقلة تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبإشراف من اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل رجل مدير مكتبة مصر العامة، وبالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بدعم من مقررته لبنى زكي.





جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وكان قد شارك فرع مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق بعدد من الفعاليات التراثية والفنية عن تراث محافظة الإسماعيلية، بالمتحف القومي للحضارة المصرية وذلك بمشاركة هيئة قناة السويس ونخبة من فناني المحافظة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أبرز الحضور بالفعاليات

وذلك بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائب رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

تراث الإسماعيلية

حيث أقيمت فعالية بعنوان "تراث الإسماعيلية"، وضمَّت الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الإسماعيلية (ورشة حية تفاعلية عن حرفة صناعة شبك الصيد وآلة السمسمية يدويًا، ورشة حية عن صناعة وتصميم المنتجات الجلدية من الجلود الطبيعية، ورشة حية عن صناعة مستحضرات التجميل من مواد طبيعية، ورشة حية تفاعلية لفنون الديكوباج وتصميم لوحات من وحي تراث الإسماعيلية).

الأزياء التقليدية للإسماعيلية

بالإضافة لعرض منتجات محصول المانجو والفراولة، التي تعد من أشهر المحاصيل الزراعية بالمحافظة، والمنتجات الغذائية وأنواع الطعام التي تشتهر بها المحافظة، علاوة على عرض نماذج من الأزياء التقليدية للمحافظة، ومعرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادي بالمحافظة.

بجانب عرض حي لمجلدات تنقل لنا تاريخ المحافظة والأحداث التي مرت بها، ومعرض لوحات تاريخية بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

واختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة، من فرقة مكتبة مصر العامة للفنون الشعبية وفلكلور الإسماعيلية، وفرقة السمسمية.





وعلى هامش الفعاليات، نظمت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، جولة للحضور داخل صالات عرض المتحف المختلفة.