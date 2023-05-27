إرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

إرلينج هالاند، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم السبت، فوز إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

حصد هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد تتويجه بلقب البريمييرليج مع السيتي، إذ قلب فريقه الطاولة على أرسنال وخطف الصدارة منه في الجولات الأخيرة من موسم 2022-2023، حيث خاض مع مانشستر سيتي 35 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل فيها 36 هدفًا، ويختتم الموسم الحالي غدًا الأحد.

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كما اختير اللاعب النرويجي كأفضل لاعب في موسم الدوري الممتاز، من جانب اتحاد كتّاب كرة القدم.

وسيلعب هالاند مع فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 10 يونيو المقبل، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، حيث سيواجه مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو المقبل.

أرقام قياسية للنجم إرلينج هالاند

قاد إيرلنج هالاند، ناديه مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حطم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد بالبريميرليج.

وسجل هالاند 36 هدفا مع تبقي جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 8 أهداف.



رقم قياسي جديد أمام هالاند

ويتطلع اللاعب النرويجي لتسجيل أو صناعة 4 أهداف في ختام البريميرليج أمام برينتفورد، من أجل كسر رقم تاريخي جديد في المسابقة.

ويحتل هالاند، المركز الثالث، بالتساوي مع تييري هنري، في لائحة أفضل المشاركين في تسجيل الأهداف بالبريميرليج (مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة) برصيد 44 هدفا لكل منهما، ولا يتفوق عليهما سوى آلان شيرر وأندي كول، بفارق 3 مساهمات.

أفضل هدف لـ هالاند باعترافه

وقال هالاند، خلال حوار لشبكة "سكاي سبورتس": "المباراة الأولى كانت مهمة أمام وست هام لكي أحظى ببداية جيدة، إضافة إلى تهدئة الجماهير قليلا، كان ذلك مهما"

وأضاف: "بالطبع سجلت العديد من الأهداف الرائعة هنا، الهاتريك الذي سجلته أمام مانشستر يونايتد كان مذهلا، كما أن الهدف الذي حطمت به الرقم القياسي أمام وست هام (مباراة الأسبوع 28 والذي انفرد فيها بلقب أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البريميرليج) كان رائعا، وهناك مقصية أمام ساوثهامبتون والعديد من الأهداف الأخرى الرائعة التي أقدرها".

يذكر أن هالاند حطم الرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد بالبريميرليج، مسجلا 36 هدفا في 35 مباراة، وبشكل عام سجل 52 هدفا خلال 51 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة السيتي.



هالاند يحطم رقم هنري

ويعد هالاند النجم الأول في صفوف مان سيتي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 36 هدفًا. وبخلاف التسجيل، يتميز هالاند خلال الموسم الحالي بصناعة الأهداف أيضًا، حيث وصل للتمريرة الثامنة في المسابقة خلال مواجهة برايتون، معادلًا الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" البريطانية، فإن هالاند بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنظام الـ38 أسبوعًا.

وأوضحت الشبكة البريطانية المهتمة بإحصائيات كرة القدم أن هالاند وصل إلى 44 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي متساويًا مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق.

وسجل هالاند 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هنري 24 هدفًا وصنع 20 أخرى خلال موسم 2002-2003.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي خلال الموسم في 51 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 52 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.