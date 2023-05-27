استمرار تنفيذ القوافل الرياضية لمراكز القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، بتنفيذ المشروع القومي للقوافل الرياضية لمراكز القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بمركز شباب بسنتواى بأبوحمص، مركز شباب القروى عدة أنشطة رياضية وترويحية مثل كرة الطائرة والقدم والكاراتيه، وذلك خلال أنشطة شهر مايو 2023م.

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بقرى حياة كريمة، والمشروعات المختلفة المخصصة التي تقام بهذه القرى على مستوى جميع مراكز شباب المحافظة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا منها على الاهتمام بشباب القرى المرحومة والاكثر احتياجا، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع.

-إعلانات-

وقد تابع الدكتور سامح منصور مندوب الوزارة والمسئول على البرامج مركز شباب القروي ومركز شباب بسنتواى اثناء زيارته الى محافظة البحيرة وتفقده لمراكز المشروع والقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياه كريمة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية لنشر الوعي وثقافة الرياضة بهذه القرى ومثل هذه الرياضات التي يشارك بها عدد كبير من الشباب.

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو

القوافل الرياضية بمحافظة البحيرة،فيتو



كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.



و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف السيد الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.