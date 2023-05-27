إصابة سائقين في انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية بطريق رافد المنصورة
أصيب سائقين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة.
حيث شهد طريق رافد جمصة انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة وأصيب سائقين.
وانتقلت قوة أمنية من مركز بلقاس ورجال الحماية المدنية، وغادة الحمادي رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس لموقع الحادث على الطبيعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة جمصة بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.
تمكنت القوات ورئيس المدينة من فتح الطريق وإعادة تشغيله وتنظيفه بحضور الدفاع المدني، وتم نقل المصابين للمستشفى دون وقوع وفيات"
وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة ميدانية للتداعيات رفع أثر حادث سير بطريق رافد المنصورة جمصة بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.
وأسفر الحادث عن انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل دون وقوع وفيات.
وتم فتح الطريق وإعادة تشغيله وتنظيفه خلال عشرون دقيقه بحضور مسؤولي الدفاع المدني ومرور الدقهلية وكما تم نقل المصابين للمستشفى وجارى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
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