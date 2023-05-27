إصابة سائقين في انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية بطريق رافد المنصورة

أصيب سائقين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة.

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

حيث شهد طريق رافد جمصة انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة وأصيب سائقين.

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

وانتقلت قوة أمنية من مركز بلقاس ورجال الحماية المدنية، وغادة الحمادي رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس لموقع الحادث على الطبيعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل بطريق رافد المنصورة جمصة بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.

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حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو



تمكنت القوات ورئيس المدينة من فتح الطريق وإعادة تشغيله وتنظيفه بحضور الدفاع المدني، وتم نقل المصابين للمستشفى دون وقوع وفيات"



حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة ميدانية للتداعيات رفع أثر حادث سير بطريق رافد المنصورة جمصة بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير.

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

وأسفر الحادث عن انقلاب سيارة نقل محملة بأسمدة كيماوية وتصادم ثلاث سيارات أخرى اثنان نقل وواحدة ربع نقل دون وقوع وفيات.

حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسمدة كيماوية بطريق رافد المنصوره، فيتو

وتم فتح الطريق وإعادة تشغيله وتنظيفه خلال عشرون دقيقه بحضور مسؤولي الدفاع المدني ومرور الدقهلية وكما تم نقل المصابين للمستشفى وجارى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.