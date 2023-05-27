ابن الوز لم يعد عوامًا ! (2)

الفن وسنينه

نستكمل في هذا المقال الحديث عن المثل الشعبي الشهير ابن الوز عوام، الذي عندما قمنا بتطبيقه على الفنانين الممثلين، اكتشفنا أن غالبية أولاد الفنانين الذين اقتحموا مجال التمثيل لم يحالفهم الحظ فيه ولم يصلوا إلى نجومية آبائهم أو أمهاتهم لأسباب عديدة!، أهمها عدم امتلاكهم للموهبة والكاريزما في المقام الأول وهي بالطبع منحة إلهية لا تورث، إضافةً إلى عدم تمتعهم بالذكاء الفني والقدرة على الاستمرارية ومن ثم آثروا الانسحاب وكان مشوارهم قصيرًا في مجال الفن!

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على النقيض من هؤلاء،هناك عدد محدود جدًا من أبناء الفنانين نجحوا في التمثيل وصنعوا لأنفسهم مكانة وتاريخًا بموهبتهم واجتهادهم وكانوا بالفعل أولاد وز عوامين! وقد تناولنا أبرزهم في المقال السابق ولم يتسع المجال آنذاك لإضافة آخرين عوامين مثل الراحلة معالي زايد، المعتزلة صفاء محمد السبع، سماح أنور، ريهام أشرف عبد الغفور، سلوى عثمان، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، أما أولاد الوز غير العوامين من أبناء الفنانين فهم موضوع حديثنا في مقال اليوم.

المقولة لم تتحقق

كثيرون وغالبية هم أبناء الفنانين غير العوامين بالدرجة التي يصعب معها حصرهم والتي تؤكد أن مقولة ابن الوز عوام لا تنطبق على أولاد الفنانين إلا في حالات قليلة، مقارنةً بنقيضها أولاد الوز الفنانين غير عوامين!

ومن أوائل أبناء الفنانين الذين أثبتوا هذه النتيجة.. جمال فارس ابن القدير عباس فارس، الذي رغم دور أبيه الواضح في منحه بطولات سينمائية في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات مثل.. وهيبة ملكة الغجر، فجر، ليلة غرام، إلا أنه لم يحقق أي نجاح مما اضطره إلى الاعتزال مبكرًا والهجرة إلى الولايات المتحدة!

منى ابنة الممثلة والمنتجة الرائدة آسيا التي مثلت عددًا من الأفلام في الأربعينيات والخمسينيات أيضًا منها.. القلب له واحد، ست البيت، شاطئ الغرام قبل أن تتزوج وتترك الفن سريعًا! وإيمان ذو الفقار ابنة الجميلة مريم فخر الدين والممثل والمخرج محمود ذو الفقار التي ظهرت أولًا كطفلة في فيلم ملاك وشيطان مع والدتها وعمها صلاح ذو الفقار، ثم في بعض الأفلام كشابة مثل حرامي الحب، القطط السمان، قصر في الهواء قبل أن تختفي فجأةً!

غادة نافع كريمة النجمين ماجدة وإيهاب نافع ظهرت لأول مرة رفقة والدتها في فيلمين تليفزيونين.. عندما يتكلم الصمت، ونسيت أني امرأة في التسعينيات، ثم ببعض المسلسلات القليلة منها.. الكومي، الملك فاروق، أحلام في البوابة حتى تزوجت وانسحبت من مجال الفن في هدوء!

علاء محمد عوض رغم بداياته القوية في الثمانينات إلا أن خطواته تعثرت لظروف خاصة قبل أن يعود في العامين الأخيرين، رانيا محمود ياسين رغم أن والدها الراحل الكبير أنتج لها أول أفلامها قشر البندق عام 1995، إلا أن خطواتها جاءت قليلة وغير مؤثرة ومن أعمالها.. فوبيا، كارت ميموري، أم الصابرين، فالنتينو.

محمد إمام بالتأكيد هو الأكثر حظًا بين أبناء النجوم فوالده هو الزعيم عادل إمام والذي دفع به معه في عدة أعمال.. عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة قبل أن يصعد سريعًا لأدوار البطولة ويحقق بعض الإيرادات الجيدة في السينما ولكن على مستوى التمثيل لم يتقدم بالدرجة المطلوبة!

مي نور الشريف رغم تقديم والدها لها معه في ثلاثية الدالي، إلا أنها لم تلفت الأنظار ولم تقدم بعد ذلك ما يشفع لها للاستمرار! ومن أبناء الفنانين أيضًا الذين لم يدركوا نجاحًا جيدًا.. سارة إبنة الفنان أحمد سلامة فأعمالها قليلة العدد والنجاح!، ميريت أسامة ابنة الفنانة شيرين والتي ظهرت في أفلام.. حسن ومرقص، حلم عزيز، هاتوا لي راجل ومسلسل الرجل العناب ثم ابتعدت واتجهت لعمل خاص بعيدًا عن الفن!

عمر نجل العملاق حسن يوسف والمعتزلة شمس البارودي، آية محمود حميدة التي ظهرت في بعض الأفلام قبل أن تتجه للغناء بفريق اسكندريلا، إيمي طلعت زكريا عملت ببعض المسلسلات والأفلام القليلة ولم تلفت الانتباه!، عزة مجاهد ابنة فيفي عبده والتي شاركت والدتها بعض المسلسلات مثل كيد النساء وشغل في العالي، وأحمد سامي العدل شارك في أعمال قليلة منها.. فوق مستوى الشبهات، حارة اليهود، أعز الولد..

ابتهال سامح الصريطي ممثلة ومطربة ظهرت في أعمال قليلة.. السبع وصايا، ليلة، وضع أمني، سابع جار، وعمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي عمل بأعمال قليلة المستوى ومن ثم لم يظهر بالشكل المرجو!

أما أحدث أبناء الفنانين الذين لم يعطوا مؤشرًا واضحًا على تمتعهم بالموهبة مثل أحد والديهم فمنهم.. عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر والمنتج محمد فوزي الذي أطل لأول مرة بمسلسل بيت الشدة مع والدته العام الماضي، ياسين أحمد السقا الذي شاهدناه في رمضان العام الماضي أيضًا بمسلسل الاختيار ٣ مع والده دون أن يترك بصمة!، آميرة آديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل آديب والتي ظهرت أولًا مع والدها بمسلسل تحقيق ثم نقل عام، مين قال.

والبقية تأتي؟