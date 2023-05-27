السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التأمينات الاجتماعية تشارك في المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين, فيتو

شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فعاليات المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار والذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وسط مشاركة أكثر من ٣٠ دولة أفريقية وبمشاركة 47 هيئة تأمينات اجتماعية وضمان اجتماعي.

 

المنتدى الأفريقي للضمان الاجتماعي 

وضم المنتدى متحدثين رفيعي المستوى من مؤسسات الضمان الاجتماعي الإفريقي والمنظمات الدولية لأكثر من 400 مشارك للتواصل وتحديد الحلول الإستراتيجية والعلمية لتحديات نظم التأمين الاجتماعي في أفريقيا.

-إعلانات-

القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها 

وأشار اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أثناء استعراض التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بجلسة القمة الإقليمية إلى أن القيادة السياسية في مصر تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها وتعمل علي إتاحة كافة سبل الدعم اللامحدود لتطوير هذا الملف منذ عام 2014 وسط متابعة حثيثة لحظية للوصول إلى تحقيق حماية اجتماعية حقيقة لكافة طوائف الشعب المصري بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 مما جعل من مصر نموذجا للعديد من دول الجوار ومقصدا لتبادل الخبرات والتجارب في ملف الحماية الاجتماعية.
 

وتابع عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مشاركتها الأولى في المسابقة التي تنظمها " الإيسا " قد حصدت جائزة التميز الخاصة بالابتكار وشهادة التقدير مع تنويه خاص في موضوع تحسين المعاشات في وقت الأزمات كما حصلت الهيئة على أربع شهادات تقدير في موضوعات الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي‘ ميكنة المدفوعات والمصروفات، ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية، الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد نجحت في تحقيق منظومة الشمول المالي لكافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحكام قانون التأمين الاجتماعى اجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعي التأمينات والمعاشات

مواد متعلقة

مكتب التمثيل العمالي بميلانو ينهي مشكلة ورثة مواطنين مصريين مع التأمينات الإيطالية

شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

كرة السلة، سيطرة مصرية على نهائيات BAL

Advertisements

منوعات

المزيد

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية