وكيل تعليم الإسماعيلية: 11 ألف و242 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن 11 و242 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا بالإسماعيلية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

بدء الامتحانات

وأضاف أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ غدا السبت 27 مايو الجاري من خلال 37 لجنة أساسية و11 لجنة فرعية وتستمر حتى 8 يونيو القادم.

ولفت إلى أن تعليم الإسماعيلية أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 35 استراحة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

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وأضاف الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 159 طالبا وطالبة و3004 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و4819 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي و 3418 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي والفندقي 127 طالبا وطالبة.

التشديد على الالتزام بالضوابط

وأكد أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب.

واشار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة محذرا من الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، أو تسريب الإمتحانات بأى طريقة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.