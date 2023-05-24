أحمد الجعيدي يشارك في تدريبات غزل المحلة بعد تماثله للشفاء

شارك أحمد الجعيدي صانع العاب فريق غزل المحلة في المران الجماعي اليوم عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس مصر.



وتعرض اللاعب للإصابة في الكتف والركبة وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق.



ويستعد غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الساعة السابعة مساء ضمن مباريات دور الـ32 لكاس مصر.





تشارلز لاعب غزل المحلة

أخطر النيجيري تشارلز باسى مهاجم الفريق مسئولي النادى بالعودة من بلاده مساء اليوم الثلاثاء عقب الانتهاء من المشاركة في المعسكر الأولي لمنتخب بلاده، استعدادا لخوض كأس العالم للشباب تحت 20 عام المقامة حاليا في الارجنتين.

وسوف ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية غدا عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة للاعبين لمدة 24 ساعة لتجنب الإرهاق والإصابات.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية.

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أحداث مباراة بيراميدز وغزل المحلة

سيطر فريق غزل المحلة علي بداية المباراة وظهر بيراميدز متراجعا إلى حد ما، وسيطر أصحاب الأرض على منتصف الملعب بشكل كامل.

وسدد جابرييل أوروك كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 28 افتتح إسلام عيسى أهداف المباراة بعدما استغل خطأ دفاع المحلة واستخلص الكرة وسددها بقوة سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات وتحديدًا عند الدقيقة 45+2 أحرز وليد الكرتي الهدف الثاني لبيراميدز بعد أن استلم كرة عرضية من فخر الدين بن يوسف ومن ثم سددها في الشباك الخالية.

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد ليعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فريق غزل المحلة ضغطه من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق إلا أن دفاع بيراميدز كان بالمرصاد.

ومع الدقيقة 65 اتجه حكم المباراة لتقنية الفيديو بسبب احتمالية وجود بطاقة حمراء على لاعب بيراميدز.



تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. معاذ الحناوى، محمد بازوكا، مصطفى العش، السيد الشبراوى.

خط الوسط.. أحمد النادرى، حميدماو، محمد جابر، أحمد الشيخ.

الهجوم.. جبريل أوريك، عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

الاحتياطى.. أحمد رضا، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش، طارق سامى.

تشكيل بيراميدز في مواجهة غزل المحلة

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل

ترتيب غزل المحلة في الدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة.



ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

وقفز فريق بيراميدز إلى المركز الثاني برصيد 52 بجدول ترتيب الدوري المصري، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.