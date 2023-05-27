السبت 27 مايو 2023
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صحة ومرأة

أعراض انخفاض السكر وأسرع طرق العلاج

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

اعراض انخفاض السكر، من الأمور التي لابد من الالتفات لها؛ نظرا لخطورتها، فعدم إسعاف حالة انخفاض السكر في الدم، قد يؤدي إلى الدخول في غيبوبة، التي تؤدي إلى الموت، فغيبوبة السكر الناتجة عن انخفاض السكر في الدم من الصعب إنقاذها.

 

وتؤكد دكتورة هدي مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البعض، قد يعاني من انخفاض السكر في الدم، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال الكثير من أعراض انخفاض السكر في الدم، والتي يجب الالتفات لها؛ لأن الهبوط الحاد في السكر، قد يؤدي إلى حدوث غيبوبة، وقد تؤدي إلى الموت، فعندما يصل مستوى السكر في الدم إلى ما دون الـ 50 مج/ديسيليتر، تبدأ أعراض انخفاض السكر بالظهور، والتي لها العديد من الأسباب، كالإصابة بمرض السكري، او الإصابة بالتهابات الكبد، أو اضطرابات الكلى، أو الغدة الكظرية.

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أعراض انخفاض السكر في الدم

انخفاض السكر في الدم

وتوضح الدكتورة هدى، أن هناك العديد من أعراض انخفاض السكر في الدم، والتي تستعرضها في السطور التالية:

 

خفقان القلب.

 تعب عام.

 شحوب الجلد.

 الارتعاش.

 زيادة التعرّق.

 الإحساس بالجوع.

الانفعال.

 الإحساس بالوخز حول الفم.

البكاء أو الصراخ أثناء النوم.

 الصداع.

الإحساس بالدوخة.

الإحساس بالقلق.

 

تضيف دكتورة هدى، أنه إذا حدث انخفاض في مستوى السكر في الدم أثناء الليل، قد تصاب بالكوابيس، وكذلك البكاء خلال النوم أو بعض الأمور التي تحدث أثناء النوم.

 

وتشدد الدكتورة هدى، انه إذا لم يتم التدخل السريع، لرفع مستويات السكر في الدم، تزداد الحالة سوءا، وتظهر الأعراض التالية:

 

التشنجات.

التشوش

تغير في تصرفات المريض، كأن لا يستطيع الشخص إنهاء مهامه الروتينية.

الاضطرابات البصرية، واضطراب في الرؤية.

فقدان الوعي.

 

علاج انخفاض السكر في أسرع وقت

انخفاض السكر

وتفيد دكتورة هدى، أنه عند الشعور بالاعراض الأولية من السكر المنخفض في الدم، لابد من الإسراع لتناول أي اطعمة غنية بالكربوهيدرات.

 

مثل تناول قطعة من الحلوى أو المعجنات.

كذلك يمكن تناول عصير فواكه أو حتى فواكه طازجة.

كما أن الفواكه المجففة التي ترابط بشهر رمضان الفضيل تعد حلا جيدا لعلاج انخفاض السكر في الدم.

 

اعراض ارتفاع السكر

 

ويقدم دكتور محمد عبد العزيز استاذ الغدد الصماء، في السطور التالية، اعراض ارتفاع السكر، والتي يجب عند ظهورها جميعا، أو حتى إحداها الخضوع للفحوصات والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة من عدمها بهذا المرض.

ارتفاع السكر

كثرة التبول

واحدة من اعراض مرض السكري هو التبول المتكرر، حيث لا يتم امتصاص الجلوكوز، ويفرز عن طريق البول جنبا إلى جنب مع المياه من مستوى الأنسجة، لذلك، إذا كنت تمر بهذه الحالة، عليك إجراء اختبار الدم.

 

الحاجة إلى شرب الماء

إذا كنت تشعر بالحاجة لشرب الماء باستمرار خاصة بعد التبول، فقد حان الوقت للتأكد من مستويات الجلوكوز في الدم، فهو من اهم اعراض مرض السكري.

 

فقدان الوزن بدون سبب واضح

فقدان الوزن هو علامة تحذير أخرى من الإصابة بمرض السكري، فعندما لا يتم امتصاص الجلوكوز، يبدأ الجسم في استنفاذ طاقته، مما يدفعه إلى استخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، وبالتالي يجعلك تفقد الوزن بسرعة.

 

الشعور المستمر بالتعب

عندما يفتقر جسمك إلى الطاقة اللازمة للعمل، سيبدأ في الشعور بالتعب والضعف بسرعة، فإذا كان الأمر كذلك، فعليك الخضوع لاختبار مستويات السكر في الدم للتأكد.

 

تأخر تجلط الدم

إذا لاحظت التأخر في شفاء الجروح، والتأخير في تخثر الدم، أو تجلطه، فهذه علامة من علامات التحذير من مرض السكري، وعليك الخضوع الفوري لفحص الدم.

 

عينيك تشعر بالضعف

عند الإصابة بمرض السكري، يتأثر بصر المريض أيضا، فالسكري يسبب بعض أمراض العيون، مثل اعتلال الشبكية السكري، الجلوكوما، الكتاركت.

 

الإفراط في تناول الطعام

هل تعلم أن واحدا من علامات التحذير من مرض السكري، الإفراط في تناول الطعام، فعندما لا يصل الجلوكوز إلى مستوى الأنسجة، فإن الجسم يتلهف للمزيد من المواد الغذائية، وبالتالي تزداد الشهية.

 

التهاب المسالك البولية

الالتهابات المهبلية المتكررة، خاصة التهاب المسالك البولية هي واحدة من علامات التحذير الرئيسية لمرض السكري.

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