تكريم الفنانات فى ختام الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن بـ"القومى للحضارة"

شهد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حفل ختام الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن Empower Her Art Forum.



تكريم الفنانات المشاركات وإطلاق منصة Artestial

قالت الفنانة التشكيلية شيرين بدر صاحبة فكرة الملتقى الدولي للتمكين بالفن والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأرتوداى للفنون إن منصة Artestial هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى حيث تعمل على تبادل الخبرات والمعارف والثقافات وخلق التواصل المستمر بين الفنانات المشاركات من مختلف أنحاء العالم وتمكنهن من عرض اعمالهن الفنية وبيعها.

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كما ثمنت الفنانة شيرين بدر دور فريق العمل المنظم للعمل والمشرفين على ورش العمل وحلقات النقاش وبرنامج الزيارات السياحية للفنانات الحضور من مختلف دول العالم.

وأضافت ريم دويدار الشريك المؤسس والمدير العام لأرتوداي للفنون أن الملتقى لاقى إعجاب ودعم ورعاية كبيرة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ورئيس الإتحاد الأوروبي وشركاء النجاح من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية واقبال كبير من الجمهور المحلى والدولى وسط مشاركة دولية واسعة من 106 فنانات من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقالت د. دينا طريف

المشرف على الأرت كامب والمتضمن ورش العمل ومجالات الفنون التشكيليه المختلفة أنه تم التدريب والتعليم على تقنيات متعدده للفنون للفئات المستهدفة ( الفتيات من ذوي الهمم من الصم والبكم، والسيدات محاربات مرض السرطان، والسيدات النازحات الي مصر من مختلف الجنسيات)، ليصبح الفن داعما نفسيا لهن الي جانب إمكانية جعله مصدر من مصادر الدخل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن

والجدير بالذكر أن الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن فى الفترة من 20 إلى 26 مايو 2023 تحت رعاية وزارات الثقافة والبيئة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية الأجنبية والمحلية كالاتحاد الأوروبي، متحف الحضارة، UN Women، UNHCR، السفارة الألمانية، المركز الثقافي الإيطالي، سفارة بلجيكا، سفارة تركيا، سفارة إسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهية ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل، Track3 Consulting،Womenovation Foundation،، New York contemporary art society.