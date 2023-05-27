السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يوضح تفاصيل الكشف الجديد بسقارة (صور)

الكشف الأثري الجديد،
الكشف الأثري الجديد، فيتو

 أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل اكتشاف ورشتين تحنيط ومقبرتين بسقارة، أن البعثة الأثرية المصرية تمكنت من الكشف عن مقبرة وحدي بالمنطقة بالإضافة إلي الكشف عن مومياوات محنطة منها عدد من الحيوانات والنمس في خالة جيدة من التحنيط. 

الكشف الأثري الجديد بسقارة 

وأشار إلى أن البعثة تمكنت من الكشف عن آبار للفن لها أكثر من 50 تابوت خشبي بالإضافة إلى ضبط بئر آخر به 157 تابوتا خشبيا بالإضافة إلى اكتشاف بئر آخر به أكثر من 250 تابوتا أثريا. 

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وأوضح أن المتحف المصري الكبير حصل على كافة أخذ التوابيت الخشبي الملونة التي تم العثور عليها في المنطقة، كما حصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حصل علي كافة أدوات الزينة المكتشفة بالمنطقة، كما حصل المتحف المصري بالتحرير علي كافة التماثيل البرونزية المكتشفة بالمنطقة أيضا. 

بداية عمليات التنقيب عن الآثار 

وتابع أن البعثة بدأت عملها في شهر أغسطس لعام 2022 البحث عن ورش التحنيط أسفل سور من الطوب اللبن، وهو كان مغطي بالرديم، وتم العثور علي ورشتين كبار للتحنيط أحدهما آدمية والأخري حيوانية، وعثر فيها على سرائر وملح النترون والكتان المتسخدم في التحنيط، وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التحنيط، وبعض أدوات الزينة.

 وقال إنه تم العثور علي مقبرتين بهما عدد كبير من النقوش والرسوم في غاية الجمال.

 وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن منطقة آثار سقارة تعتبر أحد أهم أجزاء جبانة منف المسجلة علي قائمة التراث باليونسكو، وتحتضن اول بناء أثري في التارخ وهو هرم زوسر المدرج.

 وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق 25 إلى 30% في السياحو الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن منطقة سقارة هي أرض الأسرار والاكتشاف الأثرية في مصر.

 الكشف الأثري بسقارة 

وأشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تمكنت الكشف عن اكبر ورشتين أحدهما آدمية والاخري حيوانية بالإضافة إلي الكشف عن مقبرتين وهما يعتبران من أهم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة في منطقة سقارة.

 وأوضح أن تلك الاكتشافات الأثرية تساهم في الترويج السياحي لمصر وخاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.

السياحة والآثار: اكتشاف ورشتي تحنيط ومقبرتين بمنطقة آثار سقارة

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الكشف الأثري الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة المتحف القومي للحضارة المصرية هرم زوسر المدرج منطقة اثار سقارة مصطفى وزيري وزير السياحة

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