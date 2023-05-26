الرئاسة في أسبوع..السيسي يشارك في القمة العربية بجدة ويستقبل سلطان عمان بالاتحادية..ويفتتح اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

تميز الأسبوع الرئاسي بتنوع النشاط الخارجي ، حيث شارك الرئيس السيسي في القمة العربية، كما استقبل الرئيس سلطان عمان وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت بمدينة جدة.



القمة العربية

وجاءت مشاركة الرئيس بالقمة العربية في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة وشهدت زيارة السيسي لجدة نشاط كبير للرئيس السيسي حيث التقى الرئيس السيسي مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في القمة العربية بجدة.

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رئيس تونس

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسي عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر في جميع المجالات، كحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميًا ودوليًا، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلًا عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في السودان وليبيا، حيث توافق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد بهدف دفع جهود تسوية الأزمات القائمة واستعادة الأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.



رئيس وزراء لبنان

كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معربًا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ويساعد على تخطي الأزمات التي تواجه لبنان وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مؤكدًا أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني.

من جانبه؛ ثمن ميقاتي العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربًا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيدًا بالتجربة المصرية التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا العربية.

ولي عهد السعودية

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب الرئيس، معربًا عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدًا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لسمو ولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معربًا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كلمة قوية

كما ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام القمة العربية في دورتها الدورة الـ32 في جدة.

السيسي يؤدي مناسك العمرة

كما أدي الرئيس السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركتة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام الرئيس بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

سلطان عمان

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح فى تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدًا فى هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التى تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتى تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

الرئيس السيسى وسلطان عمان



وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسلطان عمان هيثم بن طارق، أرفع الأوسمة فى البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

وافتتح الرئيس السيسى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا".

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الإفريقى.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوى الذى يقوم به بنك التنمية الإفريقى فى دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصةً فى ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولى.

كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة فى دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى لجزر القمر

رئيس الاتحاد الإفريقى

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ مع الرئيس عثمان غزالى، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لنقل تجربتها فى رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى شقيقتها جزر القمر، فضلًا عن تفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، لاسيما فى ظل الروابط التاريخية التى تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربى والإفريقى، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين فى ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر فى مصر.

من جانبه، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبًا ولدورها الرائد فى القارة الإفريقية، مؤكدًا الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقى، خاصةً فى ضوء تولى بلاده حاليًا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

رئيس زيمبابوى

كما التقى الرئيس السيسى فى شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلًا عن حرصه على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الإفريقى المشترك، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

وأكد الرئيس الزيمبابوى تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميًا وشعبيًا، خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجارى، مثمنًا الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

رئيس وزراء بوروندى

والتقى الرئيس السيسى فى شرم الشيخ مع جيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسى، أو على مستوى التعاون الاقتصادى الذى يشهد فى الفترة الأخيرة تقدمًا ملموسًا.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندى بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلًا عن مساندة بوروندى فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

والتقى الرئيس السيسى فى شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى للاتحاد.

وتم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين فى هذا الصدد، فى ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الإفريقى المشترك، وسعيًا نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصرى السياسى والتنموى، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.

االمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية

كما التقى الرئيس السيسى، فى شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلى توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد".



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذى لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتى تمثل الذراع التنموى للاتحاد الإفريقى، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التى تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القارى، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية فى إفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعى.

سكرتير عام منظمة الكوميسا

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ مع شيليشى كابويبوى، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى.

كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمى، ويسهم فى تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.



افتتاح مصنع الكوارتز



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز فى منطقة العين السخنة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، للاستفادة من الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والتصدير، والحد من الاستيراد، مؤكدا أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح للمستثمرين المصريين والأجانب، وأيضا متاح للاستثمار فى البورصة، لمساعدة المواطنين على الاستثمار فى فرص لها عائد جيد.



وفي سياق أخر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مجمع مصانع إنتاج ألواح الكوارتز حيث تشهد الدولة المصرية نهضة صناعية وتنموية جديدة مع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمجمع إنتاج ألواح "الكوارتز" بنطاق محافظة السويس، حيث تعد مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج "الكوارتز" من حيث "المنجم والمصانع



ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي،الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير.. وقال:إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.

جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكباررجال الدولة.

وقال الرئيس السيسي:إنه إذا كانت التكلفة اللازمة لما تم في المرحلة الأولى بالإضافة الثلاث مراحل المتبقية لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار -وهو مبلغ ليس بقليل - ولكن علينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير".

وتابع الرئيس:"إذا اكتفينا نقول دائما، من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار؟ فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالي فعلينا المضي قدما في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبيرمن القوى العاملة".

وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا متاحة للاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد.

وطلب الرئيس السيسي بعمل دراسة تكلفة المراحل المقبلة من المجمع الصناعي والعوائد المنتظر تحقيقها منها وعرضها عليه ليتم اتخاذ قرار في ضوء ذلك والاسراع في الانتهاء من كافة المراحل المستقبلية من المجمع.

وأكد الرئيس السيسي الحرص على إزالة أي معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أية مؤسسة أخرى.. مشددا على ضرورة دراسة كافة المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز التي تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المشروع يعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر.. ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع.

وأكد الرئيس السيسي أهمية عقد لقاءات واجتماعات مع المتخصصين في مجال التعدين من أجل جذبهم للاستثمار في مجمع إنتاج الكوارتز لأنه يمثل فرصة استثمارية جيدة يجب استغلالها.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة عازمة على إكمال المرحلتين الثانية والثالثة من إنشاء مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، داعيا المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

وأضاف إن المبلغ الذي أنفقته الدولة على إنشاء المصنع المقدر بحوالي 700 مليون دولار ستستعيده في ظرف ثلاث أو أربع سنوات من عوائد المشروع، موضحا أن تكلفة إنتاج المصنع قد تظهر كبيرة لكن في الوقت نفسه إذ لم تتخذ الدولة هذه الإجراءات "لن نتحرك إلى الأمام". وتابع الرئيس السيسي:"إن تكلفة استيراد ما سينتجه هذا المصنع تكلف الدولة أموالا كثيرة لكن إذا عملنا على توطين هذه الصناعة سنوفر عملة صعبة بالإضافة إلى فرص عمل كبيرة للشباب:.

وأكد أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيد للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة.

وطالب الرئيس السيسي بعرض عوائد المشروع بشكل مستمرعليه لعرضها على المستثمرين ومن ثم تحديد الوقت اللازم لإتمام كافة المراحل حتى يكون المشروع متاحا للاستثمار.. مؤكدا أيضا العمل على تنمية وتعظيم موارد ومشروعات الهيئة العامة للثروة المعدنية.

ودعا الرئيس السيسي في مداخلة أخرى خلال الاحتفالية - الحكومة الإيطالية وسفيرها بالقاهرة إلى دراسة الإسراع بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، إذا وافق ذلك ما جاء في دراسات جدوى المشروع.. وقال:"فكروا جيدا وسنجري الاتصالات اللازمة مع الشركة المنفذة للمشروع والحكومة والسفير الإيطالي؛ ونحن مستعدون للتواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم استثمار المراحل المتبقية من خلال الشركات الرائدة في هذا المجال في إيطاليا أو من خلال وكيل الشركة من أجل أن تدخل هذه المراحل في الإنتاج في أسرع وقت ممكن وأن الحكومة المصرية ستوفر المكون المصري مهما كانت قيمته".

وأضاف الرئيس السيسي "من جانبنا سنقوم بتوفير المكون المصري المطلوب مهما كانت قيمته، وعلى حكومة إيطاليا وسفيرها بالقاهرة دراسة جدوى الإسراع في تنفيذ المشروع واستثمار الوقت بشكل أفضل".

ونوه الرئيس السيسي،إلى أنه إذا توفر الاطمئنان وفق دراسات الجدوى لهذه المراحل، سيتم التنفيذ المباشر في أسرع وقت، مؤكدا دعم الدولة المصرية الكامل لهذه الشركات لتنفيذ المصانع أو المساهمة في المشروعات، مضيفا "أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتوفير المبالغ المطلوب منها في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية ".

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر للقطاع الخاص والمستثمرين في مصر،داعيا إياهم لاستغلال الفرصة واستثمار الوقت وتنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حجم المشروع ودراسة الجدوى والبيانات الخاصة به تؤكد أنه سيلقى نجاحا كبيرا ويعود بدخل كبير، منوها إلى أن مصر تملك المواد الخام التي ستساعدها على توطين هذه الصناعة وتوفير ما يتم استيراده من منتجاتها ويكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة.

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