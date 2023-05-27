أمسيات شعرية وفلكلور وتنوع برامج قصور الثقافة بالوادي الجديد

شهدت العديد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، تنوعا في البرنامج والذي تضمن ورش أشغال يدوية وعروض فنية لفرقة التلقائيين وفنون شعبية وفنون تشكيلية وعروض سينما ومناقشات كتب وغيرها، وذلك بمواقع قصر ثقافة موط، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وبيت ثقافة المنيرة، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد، ومكتبة الطفل والشباب بباريس، وقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وبيت ثقافة ناصر الثورة، وبيت ثقافة المعصرة.

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وذكرت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن فرع ثقافة الوادي الجديد نظم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في إطار تكثيف الفعاليات بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

و في هذا الإطار عقد بيت ثقافة القصر لقاء حواريا في مجال ثقافة القرية بعنوان "تأثير الثقافة على تنمية المجتمع" وتحدث خلاله مصطفى -مهندس زراعي- عن الثقافة وأنها أحد أركان بناء وتنمية المجتمعات، وتعتبر الثقافة الإطار النظري لمعتقدات الفرد والذى ينتمي إليه ويعيش فيه، وهى أيضا ما يظهر في سلوكهم الأخلاقي، إلى جانب أمسية شعرية لنادي أدب القصر شارك فيها عصام رفاعي وقصيدة "مصر الحبيبة"، محمد أنور سنوسي وقصيدة "في حب مصر"، هويدا مصطفى "فلسطين الحبيبة"، وورشة حكي عن كيفية استغلال الوقت في الإجازة الصيفية، تحدثت بها صفاء شفيق أمين مكتبة بيت ثقافة القصر عن سبل الاستغلال الأمثل للإجازة في أشياء مفيدة للفرد، كما أعد بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي بعنوان "المرأة وطريق التكامل الاجتماعي للحياة" تحدث بها ناصر شوقي عن قيمة الدور الاجتماعي للمرأة وأثرها في المجتمعات ومكانتها في المجتمع المصري منذ فجر التاريخ.

وفي بيت ثقافة بلاط عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "الطفل وانتهاك حقوقه الإنسانية" تحدث بها محمد أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية بلاط، موضحا أن الطفل يجب أن يحصل على حقوقه كافة ولكن فى كثير من الأحيان يتعرض الطفل لانتهاك هذه الحقوق، مثل عمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم وحرمانهم من اللعب وعدم حصولهم على الرعاية الصحية.

هذا وتشهد محافظة الوادي الجديد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وهو أحد أهم مشروعات هيئة قصور الثقافة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة للفرع وعروض المسرح وغيرها من الفعاليات.

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